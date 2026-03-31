Les Français sont appelés à ne pas ouvrir leurs fenêtres entre 11h et 16h au mois d'avril

Attention, ces prochaines semaines, vous devez éviter d'ouvrir vos fenêtres entre 11h et 16h et entre 18h et 22h.

C'est le printemps, on ouvre les fenêtres en grand ! Et si ce geste banal du quotidien était en réalité une très mauvaise idée au printemps ? Les recommandations paraissent pourtant claires le reste de l'année : l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) recommande d'aérer son logement tous les jours au moins 10 minutes, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais une autre recommandation est à prendre en compte, celle d'aérer au bon moment de la journée, et donc d'éviter absolument de le faire à certains moments précis.

On pense souvent à aérer le matin pour faire entrer le frais et renouveler l'air à l'intérieur du logement après la nuit. Ou bien à l'approche de la soirée, au retour du travail, après avoir préparé le dîner ou quelques minutes avant le coucher... Mais saviez-vous qu'il y a des créneaux horaires à respecter pour votre confort ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne peut pas aérer à n'importe quelle heure de la journée, car cela peut avoir des conséquences néfastes. En effet, en avril, comme l'explique La Chaîne Météo sur son site, nous sommes en pic de pollen. "Entre mars et mai, la saison s'intensifie nettement". Les responsables ? Les bouleaux, les platanes, et les chênes. Ces trois arbres sont très répandus en France et possèdent "un potentiel allergisant élevé" selon La Chaîne Météo.

Calendrier pollinique annuel © La Chaîne Météo / METEO CONSULT

Si les personnes les plus sensibles le ressentent bien dès qu'elles mettent un pieds dehors à cette période, le pollen peut aussi s'infiltrer dans nos maisons. Et s'il existe un filtre d'habitacle très pratique en voiture (et souvent à changer après le printemps, tiens, tiens), nos maisons elles laissent passer l'air... et les particules.

C'est pour cela qu'il faut choisir le meilleur moment pour aérer votre logement. Car "ouvrir les fenêtres au mauvais moment peut rapidement aggraver les symptômes" explique La Chaîne Météo. La pire période pour aérer durant ce pic est en fin de matinée et dans l'après-midi, sur la tranche horaire 11h-16h. La concentration de pollens atteint généralement son maximum durant cette période, surtout par temps chaud et sec. Si vous ouvrez vos fenêtres durant cette période, c'est la porte ouverte aux pollens.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, quand les températures baissent en fin de journée, ce n'est pas non plus le meilleur moment pour aérer. Au coucher du soleil, les pollens transportés dans l'air vont retomber vers le sol. Ce phénomène "peut provoquer une augmentation des symptômes allergiques entre 18 h et 22 h". Attendez plus tard dans la soirée ou la nuit pour aérer.

Sinon, le meilleur moment pour renouveler l'air de votre logement et ouvrir les fenêtres en grand reste le matin. Mais ne le faites pas trop tard, pensez-y avant 8h. Tôt le matin, la rosée va humidifier les plantes et arbres et ainsi fixer le pollen aux surfaces. D'autre part, à cette heure matinale, la concentration de pollen dans l'air est encore assez faible. Ayez donc ce réflexe dès votre réveil et ouvrez vos fenêtres en grand, au moins 10 minutes chaque jour. 10 minutes suffisent pour renouveler l'air, tout en limitant l'entrée de pollen.