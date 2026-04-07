Cette méthode est la plus rapide pour nettoyer votre four - aucune zone n'est oubliée

Voici comment nettoyer facilement et rapidement votre four.

Nettoyer le four fait partie de ces tâches ménagères que l'on remet souvent à plus tard. C'est une corvée longue et pénible... surtout si l'on attend trop pour le faire ! Pourtant, le four, au même titre que tous les appareils électroménagers, doit être nettoyé régulièrement pour éviter l'accumulation de taches, de gras et de bactéries.

Vous pouvez bien sûr utiliser des produits spécialisés pour le nettoyage du four ou la fonction autonettoyante, mais ce ne sont pas forcément les solutions que nous vous recommandons, il y a encore mieux et plus sain. Les produits nettoyants vendus dans le commerce peuvent être toxiques et ne sont pas forcément plus efficaces que certains produits naturels. Pour la fonction autonettoyante, elle chauffe généralement très fort et consomme donc beaucoup d'énergie. Si votre four est très sale, des fumées nocives peuvent être dégagées lors de la combustion des résidus alimentaires.

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Nous vous conseillons plutôt de faire un nettoyage manuel de votre four en utilisant des produits bon marché. Ainsi, vous pourrez facilement accéder à tous les recoins du four. Au choix, deux solutions. Si votre four n'est pas très sale, vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Commencez par enlever les miettes tombées dans le fond du four avec une éponge. Ensuite, imbibez votre éponge d'eau chaude et mettez quelques gouttes de liquide vaisselle sur le côté abrasif de votre éponge. Frottez les parois du four mais aussi le fond puis laissez poser environ 15 minutes pour que le produit décolle la graisse et les résidus incrustés. Rincez avec un chiffon propre et humide jusqu'à qu'il n'y ai plus de savon, puis essuyez.

Si votre four est très sale, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Mélangez un peu de poudre avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Appliquez cette préparation sur toutes les surfaces internes du four, en insistant sur les zones les plus encrassées. Laissez agir au minimum 30 minutes, idéalement une heure si votre four est très sale. Pendant ce temps, le bicarbonate va ramollir les graisses et décoller les résidus brûlés.

Une fois le temps de pause terminé, utilisez une éponge humide ou un chiffon pour retirer la pâte. Vous constaterez que la saleté part beaucoup plus facilement, sans effort excessif. Pour un résultat optimal, vaporisez ensuite un peu de vinaigre blanc sur les surfaces : cela permettra d'éliminer les derniers résidus et de faire briller l'intérieur du four.

N'oubliez pas la porte et nettoyez la vitre avec le même mélange, en insistant sur les coins où la graisse s'accumule. Si nécessaire, utilisez une vieille brosse à dents pour atteindre les zones difficiles. Enfin, séchez avec un chiffon propre. Pour ces deux méthodes, pendant le temps de pose, occupez-vous des grilles. Faites-les tremper dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Pour les saletés tenaces, vous pouvez ajouter une cuillère de bicarbonate ou un peu de vinaigre blanc.