Plus besoin de gratter : ces 3 méthodes sont les plus efficaces pour dégivrer un congélateur en un temps record

Mieux vaut ne pas laisser le givre s'installer ! En plus de prendre de la place, votre appareil sera moins performant, et le dégivrer deviendra un vrai calvaire.

Personne n'y échappe ! Une fine couche de givre finit toujours par apparaître au fond du congélateur. Et quand on attend trop longtemps, dégivrer l'appareil peut vite devenir une longue et pénible corvée. Entre la glace épaisse à décoller et l'eau qui coule partout, beaucoup repoussent cette tâche au maximum. Pourtant, un congélateur envahi de givre consomme davantage d'énergie et perd en efficacité, sans parler de la place perdue !

A la rédaction, a a testé de nombreuses méthodes et on vous dévoile nos préférées pour ne plus jamais avoir à gratter, mais aussi pour ne plus y passer des heures. Mais avant de vous donner nos secrets, nous voulons vous avertir : faites attention aux méthodes que l'on peut voir circuler sur Internet ou celles données par chat GPT. Certaines peuvent être dangereuses, comme la technique du sèche cheveux. Ne chauffez jamais les parois de votre congélateur avec un sèche cheveux pour accélérer le processus de dégivrage. En fondant, la glace se transforme en eau et vous risquez un accident électrique.

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La première technique est certainement notre préférée car c'est l'une des plus efficace, mais aussi l'une des plus simple et rapide. Commencez par vider votre congélateur (mettez les aliments dans une glacière), puis débranchez votre appareil. Placez un ou plusieurs bols d'eau très chaude à l'intérieur (en fonction de la taille de votre appareil) et fermez la porte. L'effet est très rapide. La vapeur va rapidement ramollir la glace, qui se détachera d'elle-même en quelques minutes. Petite astuce pour accélérer le processus : vous pouvez remplacer l'eau dès qu'elle refroidit. Enlevez la glace dès qu'elle se décolle et mettez la dans l'évier pour qu'elle fonde. Résultat : un dégivrage express, sans effort et sans risque d'abîmer les parois.

Si vous faites parti de ceux qui traitent le problème dès qu'il apparait (et vous avez bien raison), il existe deux méthode toutes simples pour enlever une fine couche de givre rapidement. Pour la première technique, vous aurez besoin d'un saladier et d'une éponge. Remplissez un saladier d'eau chaude et munissez vous d'une éponge. Imbibez l'éponge d'eau chaude et frottez les parois givrée. Renouvelez l'opération jusqu'à que la fine couche de givre ait disparu.

La dernière méthode est aussi à utiliser quand il y a peu de givre. Elle est encore assez méconnue, pourtant elle est très efficace et demande zéro effort. Il vous suffit de remplir un spray d'eau bouillante et de vaporiser les parois. La glace va fondre plus rapidement. Essuyez au fur et à mesure avec un chiffon. N'oubliez pas de protéger le sol avec une serpillère.