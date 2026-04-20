Cette fleur est un répulsif redoutable : elle protège votre jardin des limaces et des pucerons

En plus d'embellir votre jardin, cette jolie fleur va repousser les indésirables de vos plantations. Il est encore temps de la planter.

Le début du printemps est synonyme de plantations au potager et au jardin. Mais beaucoup de jardiniers se font avoir, et il arrive trop souvent que les petites bêtes viennent tout dévorer avant que les fleurs et les légumes n'aient eu le temps de pousser. Pourtant, il existe une astuce toute simple pour se prémunir contre les ravageurs : il suffit de planter la bonne fleur à côté des légumes.

Cette fleur, en plus d'attirer de nombreux pollinisateurs et de créer un tapis coloré, va repousser efficacement plusieurs petites bêtes, dont les limaces et les pucerons. Planter cette fleur dans votre jardin et votre potager fait toute la différence entre une récolte de légumes décevante et des quantités abondantes de tomates, haricots, salades et autres légumes jusqu'à la fin de l'été.

Et bonne nouvelle, il est encore temps de planter cette jolie plante aux feuilles rondes et aux fleurs orange, jaunes ou rouges éclatantes. Vous l'avez reconnue ? Il s'agit de la capucine. Elle pousse très vite et s'épanouit presque partout. En quelques semaines, un parterre nu se transforme en un tapis vert et coloré, sans vous demander beaucoup d'entretien. Il serait dommage de vous en passer !

Alors oubliez les répulsifs chimiques et plantez quelques rangées de graines de capucine à la place. Vous verrez, cette fleur est particulièrement efficace pour lutter contre une invasions de pucerons, d'aleurodes et ou encore de limaces. Par contre ne tardez pas trop à les planter. Inutile de les semer en petits pots, vous pouvez mettre directement les graines en pleine terre, à proximité de vos haricots, entre deux plants de tomates, pas loin des salades ou des courgettes... En quelques semaines seulement vous verrez les premières fleurs sortir.

Mais comment une simple fleur peut empêcher les petites bêtes de détruire vos plantations ? Pour les pucerons, elle va tout simplement les attirer en masse. Une aubaine pour votre potager, au lieu de s'attaquer aux jeunes pousses de haricots, de tomates ou de courgettes, les pucerons iront manger vos feuilles de capucines.

Pour les limaces, les capucines vont agir de deux façons. Les feuilles de capucines dégagent une odeur soufrée que les limaces détestent et qui peut être un peu irritante ou dissuasives pour les petites bêtes. Mais cet effet reste faible pour les limaces. Mieux vaut compter sur son effet "aimant". Les capucines sont très appréciées des limaces. Elles préfèrent souvent manger leurs feuilles tendres plutôt que d'autres cultures (comme les salades ou les jeunes plants). Résultat : comme pour les pucerons, elles détournent les limaces du potager.