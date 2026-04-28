Une épice bien connue repousse efficacement les fourmis : elle est surtout sans danger pour les enfants et les animaux

Avec le retour du printemps, les fourmis envahissent nos maisons. Une solution naturelle et sans danger existe heureusement dans nos placards de cuisine.

C'est la saison : les fourmis sont de retour et elles peuvent vite envahir nos intérieurs. Pas de porte, interstices, fenêtres... on a vite fait de les voir partout. Il existe bien sûr des répulsifs chimiques mais on a trouvé mieux avec une bonne vieille recette de grand-mère. Et il vaut mieux faire vite pour l'utiliser ! Les fourmis peuvent rapidement établir des colonies si elles trouvent de quoi se nourrir. La cuisine devient leur terrain de prédilection, attirées par les miettes, les résidus sucrés et les aliments mal protégés.

Même avec quelques précautions, il arrive que ces petites créatures trouvent leur chemin jusqu'à votre intérieur. Les répulsifs chimiques du commerce promettent une éradication rapide, mais les composés qu'ils contiennent peuvent représenter un danger en cas d'ingestion accidentelle. Sans compter leur impact environnemental...

Heureusement, une alternative naturelle se cache probablement déjà dans votre placard à épices. Son odeur forte, agréable pour nous, repousse naturellement ces insectes sans les tuer.

La cannelle, cette écorce commune en cuisine, constitue effectivement un répulsif redoutable contre les fourmis. Encore faut-il savoir comment l'utiliser efficacement ! Commencez par identifier les trajets empruntés par les fourmis : suivez leur colonne jusqu'à trouver leur point d'entrée. Saupoudrez généreusement de la cannelle en poudre le long de leur passage. Les fourmis changeront immédiatement de direction face à cette barrière olfactive. Si elles trouvent un nouveau chemin, répétez l'opération sur ce nouveau trajet.

Pour les points d'entrée identifiés (fissures, bas de portes, rebords de fenêtres), créez une ligne continue de cannelle en poudre. Les bâtons de cannelle entiers fonctionnent également : placez-les près des zones problématiques, notamment aux entrées de votre maison. L'avantage des bâtons de cannelle est leur durée d'action plus longue que la poudre.

Pour traiter les surfaces verticales ou les zones où la poudre ne tient pas, vous pouvez préparer un spray maison. Mélangez quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle dans un vaporisateur d'eau. Pulvérisez cette solution sur les encadrements de portes, les rebords de fenêtres et tous les points de passage identifiés. Renouvelez l'application tous les deux ou trois jours. Cette méthode présente l'avantage majeur d'être sans danger pour les enfants. Attention toutefois avec les chiens : la cannelle en grande quantité peut leur causer des troubles digestifs. Évitez donc de laisser des tas de poudre accessibles à leur hauteur.