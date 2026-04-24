L'adoucissant c'est fini : voici 3 conseils d'experts pour du linge qui sent bon longtemps

En appliquant ces 3 gestes simples, votre linge sentira toujours bon.

Quoi de mieux que d'enfiler des vêtements qui sentent bons ou que de se coucher dans des draps qui sentent le frais ? Et pourtant, même avec une lessive ou un adoucissant parfumé, le parfum disparait très rapidement après le séchage ou quelques jours dans le placard.

Mais bonne nouvelle, il est très simple de prolonger cette sensation de fraîcheur et de propreté, quelques gestes simples suffisent. Victoria Valverde de chez Bajoah, marque de parfum de lessive, est formelle, le premier réflexe à avoir est de respecter le bon dosage de lessive, adoucissant ou parfum de lessive, et surtout d'éviter le surdosage. "Un surdosage n'intensifie pas forcément la tenue du parfum. Au contraire, il peut saturer les fibres et altérer l'équilibre olfactif" explique la spécialiste. Dans le cas de l'adoucissant, "un excès peut créer une couche sur les fibres et altérer la diffusion naturelle du parfum de lessive".

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En plus de respecter les doses recommandées par les fabricants, pensez aussi à adapter la quantité à la charge de linge. "Une machine pleine nécessite un ajustement léger du dosage afin que le parfum se répartisse uniformément sur toutes les fibres. Une mauvaise répartition peut donner un linge inégalement parfumé" nous explique l'experte.

Deuxième point important : pour que les parfums de lessive soient efficaces dans le temps, mieux vaut éviter certains cycles de lavage, comme les cycles trop courts ou à basse température. Ils "peuvent parfois limiter la fixation optimale du parfum sur les fibres" nous informe Victoria Valverde. D'autre part, "choisir un programme adapté au type de textile permet d'optimiser le résultat" poursuit-elle.

Le séchage et la façon de ranger le linge a également toute son importance pour du linge qui reste parfumé longtemps. Un linge insuffisamment séché ou laissé trop longtemps dans le tambour peut développer une odeur d'humidité qui masque le parfum. "Idéalement, sortez-le rapidement après le lavage et laissez-le sécher dans un espace aéré" nous conseille Bajoah. Enfin, rangez toujours votre linge dans un espace propre et sec. "Les armoires humides ou mal ventilées absorbent les odeurs et réduisent la tenue du parfum. Un espace propre, sec et aéré aide à conserver la fraîcheur plus longtemps" selon l'experte.

Enfin, Victoria Valverde nous livre un petit conseil en plus auquel peu de gens pensent : harmoniser les senteurs dans la maison. Evitez de mélanger les parfums comme par exemple lavande sur le linge, fraicheur alpine pour le sol et bougies à la vanille dans le salon. "Pour prolonger l'expérience olfactive, il est conseillé d'utiliser des senteurs complémentaires dans les sols et les surfaces. Cela prolonge la sensation de linge propre dans toute la maison."

Une alternative à l'adoucissant, si vous l'utilisez pour parfumer votre linge est le parfum de lessive. Il va uniquement parfumer votre linge, sans en modifier la texture, contrairement à l'adoucissant dont le rôle premier est d'agir sur la souplesse des fibres et non de parfumer. Donc arrêtez de surdoser votre adoucissant pour avoir du linge qui sent bon et optez pour un parfum de lessive concentré, conçu pour être efficace même en petite quantité.