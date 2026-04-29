"J'ai banni l'eau de Javel" : voici par quoi la remplacer, c'est tout aussi efficace

Presque tout le monde l'utilise à la maison pour désinfecter ou blanchir les WC. Pourtant, on devrait tous le jeter.

Tout le monde ou presque en a la maison, l'eau de Javel est le produit ménager numéro 1 de beaucoup de ménages. Désinfectant, blanchisseur, anti-bactérien, nettoyant multi-surface, pour le linge ou les sanitaires... Pendant longtemps, ce produit était même la star pour désinfecter et faire le ménage. Pourtant, il devrait disparaître de nos placards !

On connaît désormais les méfaits de l'eau de Javel, on devrait d'ailleurs tous arrêter de l'utiliser. L'eau de Javel peut irriter les voies respiratoires, mais aussi provoquer des brûlures cutanées et des lésions oculaires. Mélangée à d'autres produits (acides, ammoniaque…), elle dégage des gaz toxiques et peut être vraiment dangereuse. Côté environnement, ce n'est pas mieux, elle pollue l'eau, perturbe les écosystèmes aquatiques et forme des composés nocifs persistants. Bref, mieux vaut l'éviter à tout prix !

Mais existe-t-il un produit aussi performant ? Par quoi le remplacer pour blanchir les toilettes ou le linge ? Pour désinfecter la maison ? Dans une vidéo Instagram, Charly du compte "Les secrets de Charly" explique pourquoi il a bannit l'Eau de Javel de chez lui, et nous donne le produit par lequel il l'a remplacé : l'alcool ménager. C'est l'alternative la plus saine et la plus sûre selon lui pour désinfecter.

L'alcool ménager "est efficace pour nettoyer et désinfecter, sans parfum, sans cocktail chimique inutile, et il se dégrade beaucoup mieux dans l'environnement" nous explique l'expert en ménage écolo. Vous pouvez presque tout nettoyer et désinfecter chez vous avec ce produit. S'il est si efficace, c'est car "l'alcool dissout les graisses et inactive de nombreux micro-organismes" nous confie-t-il.

Pour l'utiliser, "une petite quantité suffit" explique Charly dans sa vidéo. Vous pouvez par exemple en mettre un peu sur un chiffon pour désinfecter les poignées de porte quand quelqu'un est malade à la maison. Si ce produit est sûre, Charly attire tout de même notre attention sur quelques points. Il ne faut jamais l'utiliser sur les surfaces alimentaires sans rinçage et toujours aérer la pièce quand vous l'utilisez.

Si vous utilisez l'eau de Javel pour blanchir les WC, il existe deux alternatives vraiment efficaces : le vinaigre blanc ou l'acide citrique. Les deux vont permettre d'enlever le calcaire du fond de la cuvette sans effort. Pour les utiliser, c'est simple. Mélangez au choix 1/2 litre de vinaigre blanc ou 4 cuillères d'acide citrique avec 1,5 litre d'eau bouillante dans le fond de la cuvette. Laissez agir 2h ou toute la nuit, passez un coup de brosse, tirez la chasse d'eau et admirez le résultat !