Ne faites jamais cela avec vos épluchures de fruits et légumes : vous risquez une grosse amende

Peu de gens le savent, mais il est interdit de se débarrasser de ses épluchures de cette façon. Cela peut coûter très cher.

A première vue, les épluchures de fruits et légumes sont bonnes pour la santé et n'ont rien de dangereux. Mais attention, si ces déchets peuvent paraître anodins, on ne peut pas s'en débarrasser comme on le souhaite. Cette pratique est règlementée. Il est aujourd'hui conseillé de les mettre au compost et ainsi d'en obtenir un engrais naturel de qualité pour votre jardin. De nombreuses communes proposent d'ailleurs des composteurs à prix réduit ou mettent en place des composts collectifs.

Si beaucoup se sont mis au compostage et choisissent cette option, certains n'ont pas encore investi et continuent de les mettre dans la poubelle classique, ou même de les brûler dans le jardin avec les autres déchets verts. Mais attention, il est interdit de brûler tout ce qui est végétaux, que ça soit les feuilles mortes, les branchages, la pelouse tondue, et même vos épluchures de fruits et légumes.

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À première vue, brûler ce type de déchet dans son jardin peut sembler pratique, rapide et même écologique. Après tout, quoi de plus naturel que de faire disparaître des épluchures de fruits et légumes en les réduisant en cendres ? Pourtant, cette habitude est loin d'être anodine, et elle est très encadrée par la loi. Cette pratique peut même entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.

Contrairement à une idée reçue, les déchets végétaux, y compris les épluchures, ne doivent jamais être brûlés à l'air libre. Cela peut être très nocif. En les brûlant, vous émettez des particules fines et des substances toxiques dans l'air, surtout si les végétaux sont humides, comme c'est le cas des épluchures de fruits et légumes. Ces fumées contribuent à la pollution atmosphérique et peuvent provoquer des troubles respiratoires, en particulier chez les personnes sensibles comme les enfants, les personnes âgées ou les asthmatiques. Santé publique France rappelle que cette pollution atmosphérique est responsable de 40 000 décès prématurés chaque année.

C'est donc une fausse bonne idée. Alors si l'envie vous venez de brûler vos déchets de jardin ou vos épluchures, pensez-y à deux fois. La règlementation est claire à ce sujet : le brûlage des déchets verts est interdit pour les particuliers, sauf dérogation exceptionnelle accordée par la mairie ou la préfecture dans des cas très spécifiques. En cas d'infraction, vous vous exposez à une amende de 450 ou 750 euros, correspondant à une contravention soit de 3ème classe, soit de 4ème classe.