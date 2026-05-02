Ni produit nettoyant pour les vitres, ni vinaigre blanc : ce mélange est le meilleur pour des fenêtres sans traces

Choisir le bon produit et le bon moment pour laver ses vitres est essentiel pour un résultat sans traces.

Qui dit printemps dit grand ménage ! On fait du tri dans les placards et on nettoie la maison du sol au plafond, sans oublier les fenêtres. Elles ont besoin d'un grand nettoyage car l'extérieur des fenêtres a été mis à rude épreuve après les intempéries de l'hiver, mais aussi avec les dernières semaines sèches chargées en poussière et en pollen. A l'intérieur, elles ont aussi bien besoin d'un coup de chiffon, surtout si vous avez des enfants qui adorent y laisser des petites traces de doigts.

Pour beaucoup, nettoyer les vitres est la pire tâche ménagère à la maison. Ça prend du temps, mais surtout, le résultat n'est jamais satisfaisant. Le soleil ne fait pas de cadeau, au moindre petit rayon, on ne voit que les traces laissées par le chiffon, la raclette ou le produit utilisé lors du lavage des vitres. Et parfois, c'est comme si vous ne les aviez pas lavées, alors que vous y avez passé des heures.

Si beaucoup se laissent tenter par le produit lave-vitre du commerce, il n'a rien de très naturel (il n'y a qu'à regarder sa couleur), et il existe d'autres solutions plus efficaces et moins chères. Alors on ne vous promet pas une solution miracle qui fera que vos fenêtres seront étincelantes en quelques minutes, mais on vous garantit un résultat sans traces avec ce mélange souvent utilisé par les pro du ménage.

© 123RF - maxkyth

Si vous lavez vos vitres très régulièrement, vous pouvez même simplement utiliser un chiffon microfibre et de l'eau. C'est suffisant pour enlever une grande partie des saletés. Mais si elles sont pleines de traces et que la saleté s'est accumulée pendant plusieurs semaines ou mois, vous pouvez faire votre propre produit nettoyant pour les vitres maison.

Si beaucoup ne jurent que par le vinaigre blanc, nous préférons un autre produit aussi efficace, mais qui laisse un odeur délicate d'agrume : l'acide citrique. Pour cela, mélangez dans un flacon pulvérisateur 2 à 3 cuillères à soupe de produit avec un litre d'eau tiède et nettoyez les vitres avec cette préparation et un chiffon microfibre. Vous pouvez utiliser le même mélange pour l'encadrement des fenêtres. Toutes les saletés s'en iront facilement. Pour éviter les traces, n'oubliez pas l'étape du séchage. Pour sécher vos vitres, nous vous conseillons d'utiliser une raclette en caoutchouc.

Mais le produit ne fait pas tout pour éviter les traces. Il faut également choisir le bon moment car le résultat peut être vraiment différent si vous le faites en plein soleil ou un jour de pluie. Si nettoyer les vitres en plein soleil semble une bonne idée pour bien voir toutes les saletés, c'est en fait tout le contraire. S'il fait trop chaud ou qu'il y a trop de soleil, le produit sur la vitre va sécher trop vite, et c'est là que les traces vont apparaître. Préférez une journée nuageuse mais sans pluie, c'est le moment idéal pour laver vos vitres et obtenir le meilleur résultat sans traces.