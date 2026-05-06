"Toute la saleté va se décoller rapidement" : c'est le mélange le plus efficace pour nettoyer les volets roulants

Ces deux produits sont magiques pour nettoyer les volets roulants, même pas besoin de frotter !

Pollutions, insectes, poussière... Des saletés en tout genre s'incrustent sur les volets roulants, donnant un caractère vraiment pas esthétique à votre logement. Alors la prochaine fois que vous nettoyez vos fenêtres, pensez aussi à astiquer vos volets roulants. Le printemps est d'ailleurs la période idéale pour le faire car c'est en hiver qu'ils se salissent le plus.

Malheureusement, nombreux sont ceux qui reportent de mois en mois cette tâche ménagère, voire qui tout simplement préfèrent l'oublier tellement elle peut être fastidieuse. Pourtant, il est essentiel de les nettoyer de temps en temps, une à deux fois par an idéalement, si vous ne voulez pas voir vos volets devenir noirs de saletés et impossibles à nettoyer. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que le côté esthétique à prendre en compte. Si vous ne lavez pas vos volets roulants assez souvent, ces derniers risquent de moins bien fonctionner, voire même de tomber en panne !

Mais comment vous y prendre pour que cette tâche ménagère ne soit pas trop pénible ? Il existe un produit maison (bien moins cher que ceux vendus dans le commerce) vraiment efficace. Avec lui, "toute la saleté va se décoller rapidement". Ce produit est vraiment magique selon Marouane Lebbad, un spécialiste du ménage facile et écolo. Il a dévoilé sa recette et il vous suffit simplement d'avoir deux produits pas chers et qu'on a souvent dans nos placards et de les mélanger avec de l'eau.

Pour les proportions, il conseille de mélanger 500 ml d'eau avec 100 ml de vinaigre blanc et une bonne cuillère à soupe de savon noir. Après avoir mélangé, il faut imbiber un chiffon dans la préparation et de passer le chiffon sur les volets pour enlever la saleté, sans avoir besoin de frotter fort. Le résultat est incroyable. Dans la vidéo, le avant/après montre vraiment l'efficacité du mélange. Les volets sont de nouveaux blancs, sans effort.

Dans les commentaires, on peut lire que certains de ses abonnés ont eux aussi testé cette méthode, et ils confirment l'efficacité : "je confirme, mes volets sont tout propres avec ce mélange 100% naturel". D'autres partagent leurs petites astuces, comme par exemple de mettre le mélange dans un spray pour que le nettoyage soit encore plus facile. D'autres abonnés partagent aussi d'autres recettes efficaces à base d'eau chaude et de liquide vaisselle ou d'eau et de savon de Marseille. A vous de voir les produits que vous avez déjà dans votre placard.

Un dernier conseil : pensez toujours à tester votre mélange dans un coin de vos volets pour vérifier que le matériau supporte bien le produit.