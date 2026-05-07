"Pas plus, pas moins !" : voici la bonne fréquence de lavage de votre couette selon ce spécialiste du ménage

A quelle fréquence faut-il laver votre couette ? Ce spécialiste a la réponse.

On y pense rarement, mais pourtant, la couette, même si elle est protégée par une housse, doit être nettoyée de temps en temps. Entre la transpiration, les cellules mortes et les acariens, elle accumule au fil des nuits bien plus que de simples rêves. Vous souvenez-vous de la dernière fois quand vous l'avez nettoyée ? Bonne nouvelle, il n'est pas obligatoire de le faire à chaque saison, comme le rappelle Shiva, entreprise spécialisée dans le ménage, sur son compte Instagram.

Contrairement aux draps, qui doivent être changés chaque semaine, la couette n'a pas besoin d'un entretien aussi régulier. Il est important de la laver ni trop souvent, ni pas assez. Un lavage trop fréquent peut en effet fragiliser les fibres, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Résultat : la couette perd en gonflant, en confort thermique et en durée de vie. À l'inverse, un manque d'entretien favorise l'accumulation des saletés, la prolifération des acariens, responsables d'allergies et de troubles respiratoires.

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Mais alors, quand faut-il laver votre couette ? Shiva apporte une réponse claire à la question : c'est "tous les six mois, pas plus, pas moins". Cette fréquence permet d'éliminer efficacement les allergènes et bactéries sans abîmer prématurément le garnissage.

Bien sûr, dans certains cas, il faut adapter cette recommandation. Par exemple si vous êtes allergique aux acariens, ou si vous dormez avec vos animaux de compagnie, ou même en cas de transpiration excessive. Dans ces cas précis, un lavage tous les trois à quatre mois peut être préférable.

Côté pratique, vous pouvez la laver dans votre machine à laver si elle passe, sinon il faudra vous déplacer au lavomatique ou la déposer au pressing. Avant de lancer le programme, vérifiez toujours l'étiquette de votre couette pour connaître la température à laquelle la laver. Certaines peuvent être lavées à 40 ou 60 degrés, tandis que d'autres nécessitent un nettoyage professionnel. Shiva recommande un lavage "à 50 degrés pour dire adieu aux acariens et bactéries". Attention aussi de ne pas surcharger votre machine recommande le spécialiste.

Le séchage est également crucial : une couette mal séchée peut développer des odeurs désagréables, voire de la moisissure. Le spécialiste vous recommande "un séchage à l'air libre pour une fraîcheur naturelle". Au sèche-linge, ajoutez "2-3 balles de tennis dans le tambour pour garder tout son gonflant".

Enfin, entre deux lavages, pensez à aérer votre couette régulièrement. Une simple exposition à l'air frais, quelques minutes par semaine, permet de limiter l'humidité et de garder une literie saine plus longtemps.