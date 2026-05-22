Je suis une pro du ménage et voici le produit que j'utilise à la place du vinaigre blanc contre le calcaire

Fini le vinaigre blanc contre le calcaire ! Une spécialiste confie le produit qu'elle adore utiliser à la place du vinaigre blanc.

Pas cher et efficace, le vinaigre blanc est présent dans presque tous les placards aujourd'hui. Il élimine le calcaire, fait briller les vitres, détache, dégraisse, fait fuir les insectes... Un vrai produit multifonction. Le problème : vous êtes nombreux à détester la forte odeur laissée par le vinaigre blanc. Et si on vous disait qu'il existe un autre produit vraiment efficace pour éliminer les traces de calcaire, nettoyer la cuisine, mais aussi pour purifier l'air, et qui ne laisse pas d'odeur désagréable ?

Chary, pro du ménage chez Shiva, partage ses petites astuces et nous explique comment bien utiliser cette nouvelle star du ménage pour une maison propre qui sent bon. La bonne nouvelle, le produit est tellement efficace qu'il agit en seulement quelques minutes et que vous n'aurez pas besoin de frotter.

Pour éliminer les traces de calcaire sur la robinetterie ou dans le fond de l'évier, mais aussi faire disparaitre le calcaire dans les WC, Chary utilise tout simplement du vinaigre de cidre. Si elle adore ce produit, c'est tout simplement pour sa simplicité d'utilisation et et son efficacité redoutable. "Il aide à éliminer les résidus, à dissoudre le calcaire léger et à redonner de la fraîcheur".

Pour l'utiliser, rien de plus simple. Mettez un petite quantité de produit sur un chiffon, frottez les surfaces à nettoyer, laissez agir quelques minutes, puis frottez légèrement avec une éponge ou un chiffon, et rincez. Le résultat : une surface propre et étincelante. Vous pouvez aussi directement vaporiser un peu de produit sur l'endroit à nettoyer, laisser agir quelques minutes et frotter avec l'éponge. Et c'est tout !

Chary partage également une autre astuce avec le vinaigre de cidre. Il permet aussi de purifier l'air ambiant. Dans une casserole, mélangez de l'eau et du vinaigre de cidre, faites bouillir 10 minutes. "Ca va neutraliser les mauvaises odeurs et purifier l'air" confie l'experte. Après, vous pouvez attendre que le mélange refroidisse et le mettre dans un bol, au milieu de la cuisine. "Ca va absorber les odeurs ambiantes : cuisine, humidité, renfermé" explique Chary.

Vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer la cuisine ou la salle de bains de fond en comble. Diluez du vinaigre de cidre avec de l'eau (souvent moitié/moitié). cela va vous permettre d'enlever les traces de gras sur les portes de placard et les poignées, de nettoyer les plans de travail, mais aussi les portes de douche, ou encore de faire briller certaines surfaces comme l'inox ou le verre. Attention toutefois de ne pas l'utiliser sur les surfaces sensibles aux acides comme le marbre, la pierre naturelle, ou certaines surfaces cirées ou en bois non traité.