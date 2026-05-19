Presque personne ne pense à les nettoyer : pourtant, ces 10 objets sont sûrement plus sales que vos toilettes
Si les toilettes sont nettoyés chaque semaine, Holyk Valentin expert en nettoyage de chez travaux.com, rappelle que certains objets du quotidien peuvent être encore plus sales. Malheureusement, peu de ménages pensent à les nettoyer régulièrement. Ces objets "sont pourtant manipulés toute la journée par des mains qui n'ont pas toujours été lavées", explique l'expert. Voici ceux qu'il pointe particulièrement.
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