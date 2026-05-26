Sucre, bicarbonate et liquide vaisselle : voici pourquoi et comment utiliser ce mélange pour le ménage

Le sucre ne sert pas qu'en cuisine. Il peut aussi devenir un allié pour faire le ménage. Voici comment bien l'utiliser.

Depuis quelques années, les produits ménagers écologiques ont envahi nos placards. Meilleurs pour l'environnement et notre santé, ils sont également vraiment efficaces pour dégraisser la cuisine, faire briller les vitres, nettoyer les WC, ou encore faire disparaître le calcaire. Avec seulement 2 ou 3 produits simples et pas chers, vous pouvez presque tout nettoyer dans la maison.

Parmi eux, il y a bien sûr le vinaigre blanc. Il occupe la place numéro 1 dans le ménage écolo. Pour moins d'un euro, il nettoie quasiment tout à la maison. Deuxième sur le podium : le bicarbonate de soude. Cette petite poudre fait des miracles pour l'entretien de toutes les pièces de la maison. Et contrairement au vinaigre blanc, il ne laisse pas d'odeur. Encore faut-il savoir bien l'utiliser...

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Saviez-vous que si vous mélangiez le bicarbonate de soude à d'autres produits de la cuisine, il peut être encore plus performant ? Parmi les recettes les plus étonnantes avec du bicarbonate de soude, un mélange très simple fait particulièrement parler de lui : du sucre, du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle. Trois ingrédients que tout le monde possède déjà dans sa cuisine, mais qui, une fois combinés, deviennent un nettoyant redoutablement efficace pour toute la maison.

Le secret de cette recette repose sur le rôle complémentaire de chacun des ingrédients. Le liquide vaisselle agit comme un puissant dégraissant. Grâce à ses agents nettoyants, il dissout les résidus de graisse et aide à décoller les saletés incrustées sur les différentes surfaces.

Le bicarbonate de soude, quant à lui, est déjà connu pour ses nombreuses propriétés ménagères. Il neutralise les mauvaises odeurs, aide à éliminer les taches et renforce l'action nettoyante du mélange. C'est également un excellent allié contre les traces de graisse et les dépôts tenaces dans la cuisine ou la salle de bain.

Mais l'ingrédient le plus surprenant reste le sucre. Ses petits cristaux jouent le rôle d'un abrasif doux : ils permettent de frotter efficacement sans rayer les matériaux fragiles. Contrairement à certaines éponges ou poudres trop agressives, ce mélange nettoie en douceur tout en restant très performant.

La préparation est extrêmement simple. Il suffit de mélanger deux cuillères à soupe de liquide vaisselle, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de sucre jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si le mélange est trop liquide, on peut ajouter un peu de bicarbonate. À l'inverse, quelques gouttes d'eau suffisent s'il devient trop épais. Pour l'utiliser, il suffit d'appliquer une petite quantité sur la surface à nettoyer, de frotter délicatement avec une éponge ou un chiffon, puis de laisser agir quelques minutes avant de rincer.

Cette recette fonctionne particulièrement bien dans la cuisine, sur les plans de travail, les plaques de cuisson, le four, les carreaux de cuisine ou encore l'intérieur des placards. Elle aide aussi à récupérer les casseroles et poêles couvertes de graisse brûlée. Dans la salle de bain, elle permet de redonner de l'éclat aux surfaces tout en éliminant les mauvaises odeurs.