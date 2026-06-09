La lessive bio est-elle meilleure ? Voici ce qu'il faut vraiment vérifier sur les packagings selon un expert

Une lessive bio ne garantit pas une meilleure composition : voici ce qu'il faut vraiment regarder sur l'étiquette de votre lessive.

Que ça soit pour les fruits et légumes, les cosmétiques, les vêtements, et même les produits ménagers, beaucoup optent pour du bio pour leur santé, mais aussi pour l'environnement. Le bio est en effet souvent considéré comme meilleur, car il limite l'usage de pesticides chimiques. Mais attention, il faut nuancer ce propos, bio ou écologique ne veut pas toujours dire "meilleur".

Car oui, une lessive bio ne garantit pas toujours une composition plus saine. Beaucoup d'industriels utilisent le label bio comme argument marketing. "Bio c'est l'origine des matières" nous explique Delphine Hyafil, directrice marketing Rainett France. Mais il peut y avoir des huiles essentielles et des parfums bio qui sont allergisants. Il faut aller au delà du label bio.

Et oui, les composants controversés peuvent être présents dans les lessives bio aussi. Le Dr Pierre Souvet, président de l'Association Santé Environnement France (Asef) nous éclaire sur les substances à éviter dans toutes les lessives. La liste est longue. Il nous cite entre autre les perturbateurs endocriniens, les tensioactifs, les azurants optiques et agents de blanchiment oxygénés, les COV, les conservateurs, les désinfectants QAC, les enzymes, les parfums... Pas facile de s'y retrouver.

Bonne nouvelle, il y a une façon très simple de choisir une bonne lessive nous explique Delphine Hyafil. Plutôt que de fier au label bio, il faut surtout retourner le packaging pour voir la liste des ingrédients. Mais la liste des ingrédients déconseillés est longue et on peut être perdu. Delphine nous dit "qu'il y a quelques ingrédients que l'on peut cibler" pour éviter une mauvaise lessive.

"Par exemple tout ce qui est désinfectant, mais aussi tout ce qui va être conservateurs" poursuit-elle. Il faut par exemple éviter les conservateurs de la famille des isothiazolinones : méthylisothiazolinone , méthylchloroisothiazolinone CMIT, benzisothiazolinone. "Ce sont des conservateurs qui sont allergisants" précise la spécialiste. "On en voit même sur des lessives qui se revendiquent écologiques". "Si on élimine ça c'est quand même pas mal" conclut Delphine.

Ensuite, bien souvent, il reste les parfums. Les industriels continuent d'en mettre dans leur lessive car les consommateurs veulent du linge qui sent bon. Certains sont plus allergisants que d'autres, donc il faut faire attention.

Pour ne pas se tromper, Dr Pierre Souvet, nous a expliqué que depuis 2006, les fabricants ont l'obligation de mentionner sur les étiquettes 26 allergènes. Vous pouvez trouve la liste sur le site www.quechoisir.org.

Si vous êtes perdu, vous pouvez utiliser une application comme Quel Produit qui décrypte la liste des ingrédients dangereux. On l'a testée pour vous, est c'est vraiment simple d'utilisation. Il vous suffit de scanner le code barre du produit ou de taper son nom dans la barre de recherche. L'application travaille pour vous et vous dit s'il y a des substances à risque.

Vert signifie aucune substance à risque ou aucun risque identifié à ce jour, jaune signifie risque limité ou à utiliser avec précaution, orange signifie risque moyen ou déconseillé et rouge risque significatif ou à éviter. Les risques sont identifiés pour différentes catégories de personnes : les adultes, les ados, les enfants, les bébés ou les femmes enceintes.