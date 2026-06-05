Le calcaire s'en va sans frotter du pommeau de douche : un sac congélation et ce produit suffisent

Cette technique est la plus facile pour nettoyer votre pommeau de douche et éliminer tout le calcaire.

Le calcaire est un vrai fléau dans la maison. Il s'incruste partout où il y a de l'eau : sur les robinets, dans le lavabo, dans le bac de douche, sur le carrelage, dans le fond des WC, dans la bouilloire... Mais aussi sur le pommeau de douche. Le problème, c'est que peu de gens pensent à le nettoyer assez souvent.

Avec le temps, des dépôts minéraux comme le calcaire peuvent s'accumuler à l'intérieur jusqu'à boucher les petits trous, causant toutes sortes de problèmes, comme une faible pression d'eau ou des jets d'eau dans tous les sens. Alors avant d'en arriver là, sortez votre arme secrète : le vinaigre blanc.

Comment savoir si le pommeau de douche doit être démonté et nettoyé ? Allumez l'eau et observez l'eau qui s'écoule. Si elle ne coule pas droit et jaillit dans tous les sens, si l'eau ne sort pas de certains orifices, ou encore si vous trouvez la pression faible, c'est qu'il est temps. En général, il faut le faire tous les deux mois, voire plus si l'eau de votre ville est très calcaire.

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Pour cette tâche ménagère, nous avons une astuce de grand-mère vraiment efficace. Et ce n'est pas avec une brosse à dents, c'est encore plus simple. Vous n'aurez rien à faire, juste à patienter. Côté matériel, vous avez certainement déjà tout chez vous. Vous aurez besoin de vinaigre blanc, d'un chiffon, d'un sac en plastique ou d'un sac congélation et d'un élastique ou ficelle. S'il est très encrassé, un cure dent ou une vielle brosse à dents seront peut être nécessaires.

La première étape consiste à démonter le pommeau de douche (cela n'est pas obligatoire toute les semaines, mais conseillé tous les deux mois environ). Ensuite, remplissez votre sac plastique d'eau chaude et de vinaigre blanc en quantités égales. Attention de ne pas trop remplir le sac car le mélange pourrait déborder lorsque vous y placerez le pommeau de douche. Plongez le pommeau dans le sac et fermez-le avec un élastique ou une ficelle bien serrée. Assurez-vous que les orifices du pommeau de douche soient complètement immergés dans la préparation.



Laissez tremper pendant au moins 30 minutes, voire toute la nuit pour un résultat optimal. Retirez le sac et versez le reste du vinaigre dans la canalisation. Normalement, le calcaire a disparu et l'eau coule de nouveau normalement. En cas d'eau très calcaire, n'hésitez pas à frotter les trous du pommeau avec une brosse à dents, ou à utiliser un cure-dent pour déboucher les orifices. Il ne vous reste plus qu'à remonter le pommeau de douche.