Un expert en climatisation : "si vous ne nettoyez pas les filtres tous les 15 ou 30 jours en été, l'efficacité est réduite de moitié"

Voici à quelle fréquence et comment nettoyer les filtres de votre climatisation pour la garder le plus longtemps possible.

C'est le nouvel équipement indispensable pour supporter l'été. En quelques mois, les climatisations sont devenues de véritables trésors à la valeur inestimable, poussant parfois les consommateurs désespérés à faire la queue plusieurs heures devant les magasins pour espérer mettre la main dessus. Et alors que les étés risquent de devenir de plus en plus chauds, ceux qui sont déjà équipés d'une climatisation doivent tout faire pour la garder en bon état le plus longtemps possible.

Poussière, poils d'animaux, peluches en tout genre… Une multitude de résidus peuvent se loger dans les filtres des climatisations. Et plus la saleté s'accumule, moins ces dernières sont efficaces. Le moteur doit fournir plus d'efforts et mettre plus de temps à atteindre la température demandée, ce qui peut causer une usure prématurée et faire exploser la facture d'électricité.

Les experts recommandent donc de les nettoyer tous les 15 jours, si le climatiseur fonctionne quotidiennement. Si l'utilisation est plus occasionnelle, un nettoyage par mois suffit. Dans les maisons avec des animaux domestiques, il peut même être nécessaire de vérifier les filtres chaque semaine.

Mais alors, comment nettoyer les filtres de climatisation ? La première chose indispensable à faire est de couper toute alimentation électrique, pour ne risquer aucun accident. Ouvrez le capot de l'appareil en tirant délicatement sur les côtés et retirez les filtres. Utilisez bien les petites encoches prévues pour éviter de tirer trop fort et de les plier. Ensuite, secouez-les et aspirez bien toute la poussière avec une brosse douce. Il est même possible de laver la plupart des modèles à l'eau tiède avec un savon doux, puis de les laisser sécher entièrement à l'air libre, à l'ombre, avant de les remettre en place, explique le chauffagiste toulousain Nevyo.

Réaliser ce petit nettoyage bi-mensuel est un vrai plus pour garder la climatisation en bon état pendant des années. Sur les modèles classiques, "les filtres devraient par ailleurs être entièrement renouvelés tous les deux à quatre ans, selon l'usage", explique Nevyo. Les spécialistes recommandent aussi un entretien complet au moins une fois par an. C'est l'occasion de vérifier l'étanchéité, et de nettoyer en profondeur !