Le marc de café sur le rebord de fenêtre est la réponse simple et bon marché à un problème courant

Ne jetez pas votre marc de café. Il peut vous débarrasser de certains nuisibles. Un remède gratuit, écologique et efficace.

Chaque année, on a tous ces rendez-vous récurrents qu'on préférerait éviter. L'un d'entre eux, c'est cette bande d'insectes qui débarque chez nous comme une horloge dès que le printemps est là. Les mouches, les moustiques, les petits insectes volants sont partout, et les tenir à l'écart est un défi. N'oublions pas non plus les fourmis, inoffensives pour nous et plutôt propres, mais qui deviennent un spectacle indésirable lorsqu'elles défilent dans notre cuisine.

Alors, on se prépare à la guerre avec toute une panoplie de pièges, de répulsifs et de systèmes pour éloigner ou même éradiquer ces intrus. Parmi les armes à notre disposition, se trouve un élément peut-être inattendu : le marc de café.

Le marc de café a tant d'applications alternatives qu'il est devenu un déchet précieux, le genre de chose que vous ne devriez jamais jeter, mais plutôt mettre de côté. Et quand les premières fourmis se pointent, c'est le moment de l'utiliser.

La plupart d'entre nous buvons régulièrement du café à la maison, donc c'est facile d'avoir une machine à café qui produit chaque jour son lot de marc. Pourquoi ne pas le conserver au lieu de le jeter ? Cela ne coûte rien et il suffit de veiller à bien le sécher, sinon il moisira si vous l'entassez dans des petits récipients fermés, le rendant inutilisable.

Pour lutter contre les fourmis, l'utilisation est super simple. Le marc de café dégage une odeur très désagréable pour ces bestioles, il suffit donc de le saupoudrer sur le rebord de la fenêtre ou autour de la zone où vous les voyez le plus souvent. Idéalement, faites-le quand il est à peine sec, mais si la chaleur est intense et que vous le dispersez bien, vous pouvez aussi émietter le marc de café encore humide, qui séchera tout seul. Placez-le surtout près de l'endroit où les fourmis entrent dans la maison, il agira comme un répulsif naturel.

Par contre, si vous voulez l'utiliser contre les moustiques ou les mouches, vous pouvez le brûler lentement, comme de l'encens (sans flamme, en produisant juste de la fumée) dans une boîte en métal ou peut-être en céramique ou en verre. Dans ce cas, il doit bien sûr être parfaitement sec pour pouvoir brûler. Vous pourrez alors l'utiliser comme les répulsifs anti-moustiques ou les bougies.