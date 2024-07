Un expert explique comment éliminer les traces brunes et le calcaire dans les toilettes

Vous en avez assez des dépôts de calcaire dans vos toilettes ? Voici les conseils avisés d'un expert pour s'en débarrasser.

Nettoyer la cuvette des toilettes est une tâche que nous sommes nombreux à vouloir éviter. Lorsqu'on essaie d'enlever le calcaire et les traces brunes de la cuvette, on a parfois l'impression d'y mettre un peu trop d'énergie, non ? Vous vous dites sûrement : "Il doit bien y avoir une méthode plus simple !"

Les dépôts de calcaire dans les toilettes peuvent apparaître en quelques jours seulement, surtout si vous vivez dans une région où l'eau est dure. Ce n'est pas très esthétique et même si vous pouvez fermer les yeux dessus, vos invités, eux, le remarqueront sûrement.

Bonne nouvelle ! Chris Wootton, le directeur de l'entreprise de nettoyage Poppies, a dévoilé sa "règle d'or" pour se débarrasser de ces traces dans les toilettes - et c'est rapide et facile. "La règle d'or pour éliminer les taches dans la cuvette des toilettes est d'utiliser des produits non alcalins. La plupart des taches apparaissent dans les régions à eau dure, donc souvenez-vous que l'eau de Javel n'est pas la solution."

Il ajoute que l'eau de Javel ne fait pas vraiment disparaître les dépôts de calcaire, elle les rend simplement invisibles afin qu'ils se fondent avec le reste de la cuvette. Ainsi, le problème revient toujours après avoir utilisé de l'eau de Javel car il n'a jamais vraiment été résolu.

© Vitaliy - stock.adobe.com

Pour éliminer efficacement le calcaire, Chris recommande d'utiliser du vinaigre blanc pour créer une solution de nettoyage naturelle qui éliminera vraiment les taches et non pas seulement les masquer.

"La meilleure manière de préparer une solution acide efficace est d'utiliser du vinaigre blanc. Versez un demi-verre de bicarbonate de soude dans et autour de la cuvette et laissez agir pendant au moins 15 minutes. Ensuite, versez le vinaigre blanc sur le bicarbonate", explique-t-il en ajoutant :

"Cela provoque une réaction effervescente qui active l'acide et qui peut dissoudre même les dépôts de calcaire les plus tenaces. Après environ 10 minutes, frottez la cuvette avec une éponge abrasive."

Si vous voulez essayer cette méthode, utilisez des gants et des lunettes protection, en cas d'éclaboussures de vinaigre blanc.