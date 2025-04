C'est la pire odeur pour eux : les fourmis et les cafards ne la supportent pas du tout

Dites une fois pour toutes au revoir à ces visiteurs indésirables de manière naturelle !

Les cafards sont probablement l'un des animaux les plus détestés de la planète, beaucoup ne peuvent même pas les regarder. On en trouve presque toute l'année dans nos logements. Ils sont souvent mal vus dans les habitations car ils peuvent être porteurs de nombreuses bactéries et microbes. Ils peuvent aussi contaminer la nourriture, endommager divers matériaux et provoquer des allergies chez certaines personnes. Enfin, leur apparence et leur comportement nocturne peuvent causer une gêne psychologique.

Contrairement à ce que vous pourriez penser, il existe des moyens, et notamment naturels, loin des insecticides et produits chimiques, pour vous aider à éloigner ces insectes antipathiques. Si vous souhaitez les éliminer sans utiliser de spray spécifique, il y a une solution pour les faire disparaître : le jus de citron. Ces insectes ne supportent pas l'odeur du jus de citron et feront tout pour l'éviter. Encore mieux : son odeur semble gêner les cafards mais aussi les fourmis.

© Liudmyla - stock.adobe.com

Comment l'utiliser ? Ajoutez du jus de citron à un vaporisateur et pulvérisez les endroits où apparaissent les cafards. Si vous ne voulez pas vaporiser, vous pouvez placer des pelures de citron aux mêmes endroits et dire " au revoir " aux cafards et aux fourmis. Toutefois, si vous avez une infestation, une approche combinant propreté, méthodes préventives et traitements adaptés, reste la meilleure solution pour se débarrasser de ces nuisibles. La voici en quelques étapes.

Étape 1 : Puisque la prévention est le meilleur remède, assurez-vous de ne pas attirer ces animaux sympathiques. Nettoyez bien après les repas et ne laissez pas de miettes.

Étape 2 : Ne laissez pas les ordures s'accumuler. Cela éloignera non seulement les cafards mais améliorera également l'hygiène de la maison. Jetez-les et ne les empilez pas sur le balcon.

Étape 3 : Veillez à bien emballer tous les aliments que vous stockez dans vos placards de cuisine, sans laisser de résidus ou de sacs ouverts.

Étape 4 : Si vous avez des restes, conservez-les au réfrigérateur, surtout pendant les mois d'été. Notamment les fruits et légumes qui ne sont pas très résistants et qui pourrissent facilement.

Étape 5 : Rappelez-vous que les insectes ont aussi soif, alors assurez-vous de ne pas leur donner une chance de s'hydrater. Toute source d'eau stagnante, même quelques gouttes, suffit pour les attirer.

Étape 6 : Identifiez d'éventuelles fissures dans la maison et bouchez-les. Le moyen le moins toxique est le silicone.

Étape 7 : Préparez le répulsif naturel en mélangeant du zeste de citron avec de l'eau et pulvérisez-le sur les zones de passage.

Étape 8 : Si vous avez vu des cafards dans votre placard à nourriture, videz-le et nettoyez-le bien avec de l'eau dans laquelle vous aurez ajouté un peu de jus de citron. Ensuite, placez un demi-citron à l'intérieur du placard, tel quel. Laissez-le pendant 2-3 jours puis remplacez-le par un frais.

Etape 9 : Fabriquez un piège maison pour tuer les cafards. Mélangez une partie de poudre d'acide borique (cela se trouve en magasin de bricolage), une partie de farine blanche et une partie de sucre. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte semblable à une pâte à modeler. Placez des petites boules de cette pâte à différents endroits de la maison où vous avez remarqué que les cafards s'aventurent fréquemment. La farine et le sucre dans le mélange attireront les cafards, et l'acide borique les tuera. Vous pouvez également préparer un piège similaire avec un ratio de 1 partie d'acide borique, 1 partie de cacao et 2 parties de farine blanche. Continuez à utiliser ce piège pendant au moins deux semaines pour vous assurer que tous les cafards ont disparu. ATTENTION : Gardez ce mélange hors de portée des enfants et des animaux domestiques, car il est très toxique.