Elles rentrent déjà dans nos maisons, ce simple ingrédient est à utiliser dès maintenant pour éviter une invasion

Alors que les températures baissent, ces petites bêtes réapparaissent petit à petit et s'installent dans les maisons. Ce secret peut les faire fuir.

Une petite bête, puis deux... Alors que les températures descendent peu à peu, les punaises diaboliques sont de retour. Si les journées sont encore agréables, les nuits commencent à être plus fraîches, et elles essayent de se glisser dans nos intérieurs pour passer la nuit au chaud. Si elles ne sont pas dangereuses, ce n'est jamais très agréable de se voir envahir par des petites bêtes, surtout qu'elles peuvent arriver en nombre et coloniser nos intérieurs à grande vitesse.

Il n'est donc pas étonnant de voir ces insectes bruns-gris à cette saison se coller au plafond, se rassembler par dizaine sur les façades, se cacher derrières les volets, mais aussi sur les rebords de vos fenêtres. Si vous ne faites rien, leur invasion peut être très rapide car elles peuvent pondre 20 à 80 œufs après l'accouplement ! La punaise diabolique est sans danger pour les hommes car elle ne pique pas. Elle peut malgré tout créer une véritable gêne, mais aussi provoquer des allergies chez l'homme et les animaux en déclenchant son système de défense caractéristique : une odeur nauséabonde qui a fait sa réputation.

© Henk - stock.adobe.com

Il est difficile de s'en débarrasser une fois qu'elle se sont installées chez vous. Aucun répulsif efficace contre les punaises diaboliques n'existe dans le commerce. Heureusement, il existe un allié inattendu, un simple ingrédient naturel et pas cher que vous avez probablement sous la main, capable de repousser ces indésirables sans recourir à des produits chimiques toxiques ou coûteux. Ce remède naturel, c'est l'ail ! Il peut être votre meilleure arme contre l'invasion de punaises diaboliques, vous permettant de reprendre le contrôle de votre maison et de votre tranquillité d'esprit. Si vous n'avez que quelques spécimens à la maison, vous pouvez facilement les remettre dehors en vous aidant d'une simple gousse.

Mais si vous commencez à en avoir beaucoup, passez à l'offensive. Avant qu'elles investissent votre logement, préparez cette potion de grand-mère à base d'ail. Dans un pulvérisateur, mélangez 400 ml d'eau avec 3 cuillères à soupe d'ail en poudre ou avec 2/3 gousses d'ail mixées. Vaporisez cette préparation sur tous vos rebords de fenêtres. Vous verrez, c'est un répulsif très efficace. Le résultat ? Cela ne tuera pas les petites bêtes, mais les fera fuir et les dissuadera de rentrer chez vous car les punaises diaboliques ont horreur de l'odeur d'ail. Bonne nouvelle, ce remède est également efficace pour lutter contre une invasion de punaise verte, cette espèce de punaise plus connue que sa cousine américaine. N'hésitez pas à l'utiliser en prévention dès maintenant.