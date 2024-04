Pire que les mites, cette bestiole fait de sacrés dégâts dans vos placards - voici comment l'éliminer

Moins connue que la mite, l'anthrène peut causer de gros dégâts dans les logements ! Cette méthode efficace vous permettra de les éliminer définitivement.

Dans la catégorie des petites bêtes qui dérangent, les mites ont longtemps été considérées comme l'ennemi juré des placards et des armoires à vêtements. Cependant, une autre menace, souvent négligée mais tout aussi destructrice, se cache dans l'ombre : l'anthrène, une petite bestiole apparemment inoffensive qui peut causer des dégâts considérables à vos textiles. Si vous avez remarqué des trous dans vos pulls, mais que vous en voyez pas de mites, cette petite bête est certainement installée chez vous.

La différence entre ces deux bêtes : les anthrènes ne craignent pas la lumière, et en plus de dévorer vos textiles, elles s'attaquent au bois. Toutes les substances organiques sèches les nourrissent. L'anthrène se distingue par sa forme ovale et ses couleurs variant du brun au noir, avec des motifs distincts sur son dos. Mais c'est au stade de larve (qui peut durer deux ans) qu'elle fait des dégâts.

Pour savoir si vous êtes infesté, il y a plusieurs signes :

Des trous dans vos vêtements, tapis, rideaux, etc.

Les anciennes mues des larves (aussi appelées exuvies).

Des larves d'anthrènes à la forme allongée, de couleur brun/beige, avec un corp velu.

Présence d'anthrènes adultes.

Que faire ? La méthode est identique à celle utilisée pour éliminer les mites. Commencez par inspecter régulièrement vos placards, armoires et tiroirs pour repérer le nid ou tout signe d'infestation d'anthrène. Procédez ensuite à un nettoyage en profondeur de vos espaces de rangement, en aspirant soigneusement les tapis, les moquettes et les meubles rembourrés pour éliminer les œufs et les larves d'anthrène. Vous devrez aussi nettoyer soigneusement vos placards et vos tiroirs, et laver tous les textiles qui s'y trouvaient. Les anthrènes ne survivent ni au chaud, ni au froid extrême. En cas d'infestation, passez en machine vos textiles à 60 degrés, ou mettez-les au moins 72h au congélateur dans un sac en plastique hermétique pour tuer les œufs et les larves.

Il faut ensuite utiliser des répulsifs naturels comme la lavande, le clou de girofle ou encore le cèdre, pour dissuader les petites bêtes de revenir. En dernier recours, en cas d'infestation grave, vous pouvez recourir à des traitements chimiques tels que les aérosols ou les insecticides spécifiquement conçus pour éliminer l'anthrène. Assurez-vous de suivre attentivement les instructions du fabricant et de prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation de ces produits.