Cette méthode élimine sans effort les taches de nourriture sur les boîtes en plastique

Éliminer les taches telles que la sauce tomate des récipients en plastique peut sembler impossible. La solution est en réalité très simple et est complètement gratuite.

Les boîtes de conservation en plastique sont des indispensables dans nos cuisines pour stocker et conserver les aliments, ou encore pour s'emporter de bons petits plats pour manger au bureau. Mais même en les nettoyant bien ou en les passant au lave-vaisselle, elles se retrouvent avec des taches d'aliments tenaces. Certes, ce n'est pas grave, ces traces ne sont pas nocives, mais cela ne fait pas très propre. Alors bien souvent, on garde les contenant au fond du placard, et on les oublie. Que vous ayez des taches de sauce tomate incrustées ou de sauce au curry qui refusent de partir, voici la solution à tenter de toute urgence, qui ne vous coutera même pas un centime et ne vous demandera aucun effort.

Si vous aussi vous avez essayé : les faire tremper toute la nuit, les frotter avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et même l'eau de Javel liquide, mais que des traces de sauces restent sur vos contenants, vous allez adorer cette dernière solution miracle. Il s'agit tout simplement de soleil et rien de plus. Il suffit de placer vos récipients en plein soleil plusieurs heures et d'attendre. Le soleil va naturellement faire disparaitre une partie de la couleur et éliminer également les odeurs persistantes. Cette méthode a donc un gros inconvénient : elle fonctionne surtout l'été, ou du moins quand la météo est au beau fixe, avec un grand ciel bleu et un soleil éclatant.

Si cette méthode fonctionne et a fait ses preuves, elle ne résoud pas pour autant un autre élément : trouver des mesures préventives pour éviter que ces taches ne se forment à l'avenir. Voici quelques conseils simples :

Le premier serait de laver les contenants immédiatement après utilisation, avant que les taches n'aient le temps de s'incruster. Si vous le pouvez, évitez également de réchauffer des aliments riches en matières grasses directement dans ces boîtes en plastique. Mieux vaut utiliser un autre contenant, comme une de vos assiettes ou un plat adapté par exemple, car cela peut favoriser les taches grasses.

Utilisez des contenants en verre plutôt qu'en plastique. Cela vous aidera à éviter la coloration des aliments. Enfin, si vous remarquez des taches ou des odeurs persistantes, évitez d'utiliser des éponges abrasives ou des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.