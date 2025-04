C'est la semaine idéale pour nettoyer les volets roulants : bonne nouvelle, ça ne prend que quelques minutes avec cette technique facile

Nettoyer les volets roulants n'est pas facile à première vue, sauf avec un peu de méthode et ces produits simples à utiliser.

La météo sèche annoncée et qui se vérifie en ce début de mois d'avril donne une bonne raison de s'occuper de son jardin ou de débuter le grand ménage de printemps de son intérieur. Parmi les taches pénibles que l'on reporte bien trop souvent, ou que l'on oublie tout simplement figure le nettoyage des volets roulants. Pollution, moisissures, saletés s'y déposent et peuvent à terme donner un caractère peu esthétique et soigné à votre logement. Ils peuvent également gêner à terme le fonctionnement de vos volets roulants.

Souvent blancs ou noirs, les volets roulants laissent hélas apparaitre rapidement des traces d'usure, de poussière ou de moisissures, particulièrement après l'hiver. L'humidité ne fait pas bon ménage à la longue avec le revêtement des volets roulants, qu'ils soient en PVC, en aluminium ou en bois.

Vous imaginez cette tâche pénible et fastidieuse ? Entretenir les volets roulants peut parfois sembler inutile ou long, mais avec les bonnes astuces, cela peut être fait rapidement et efficacement. Contrairement aux volets à battants, les volets roulants nécessitent toutefois un peu plus d'attention pour éviter d'endommager leur mécanisme délicat.

Pour nettoyer efficacement ces lamelles, plusieurs options de produits ménagers s'offrent à vous. Le savon noir est particulièrement conseillé mais le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou le liquide vaisselle peuvent aussi produire de bons résultats. Spécialiste des volets roulants, l'entreprise Tryba recommande ainsi de mélanger quelques gouttes de vinaigre blanc à de l'eau savonneuse et d'imbiber une éponge de ce mélange.

Peu importe le produit que vous choisissez, diluez-le dans tous les cas avec de l'eau et utilisez une éponge douce pour frotter délicatement les surfaces. Pour les endroits difficiles d'accès, optez plutôt pour une brosse à poils doux et imbibez-la du mélange nettoyant de votre choix avant de frotter doucement chaque recoin du volet. Évitez en tout cas les éponges abrasives qui pourraient causer des micro-rayures sur le matériau du volet, particulièrement sur de la poussière, de la terre ou du sable venu du vent du Sahara se sont déposés sur vos volets. Rincez ensuite vos volets roulants.

Pour accéder à chaque lame et réaliser un nettoyage en profondeur, vous pouvez également utiliser une brosse à dents pour frotter délicatement l'intérieur des rainures, en veillant à ne pas négliger les intervalles entre les lames. Pensez également à nettoyer les rails de chaque côté ainsi que le coffre situé en haut du volet. Une fois le nettoyage terminé, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher complètement avant de remonter le volet roulant. Et c'est (déjà) fini ! Vos volets roulants seront prêts pour les beaux jours.