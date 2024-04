Peu de gens nettoient cette partie du frigo, pourtant cela permet de faire de sacrés économies

Beaucoup de personnes oublient de nettoyer cet endroit du frigo, essentiel à son bon fonctionnement. S'il est trop encrassé, il consomme beaucoup plus d'énergie.

Le réfrigérateur est un des appareils indispensables dans la cuisine. Il joue un rôle crucial dans la préservation des aliments, en maintenant une température basse pour conserver et prolonger la durée de vie des produits frais. Si beaucoup apportent un soin particulier à cet appareil en nettoyant l'intérieur, les joints et la porte régulièrement, cela n'est pas suffisant. Peu pensent à nettoyer cette partie à l'arrière ou en dessous du frigo, les serpentins du condenseur. Ils sont pourtant essentiels à son bon fonctionnement.

Bien que souvent ignorée, cette tâche simple et rapide peut en réalité avoir un impact significatif sur l'efficacité énergétique de votre appareil et vous faire économiser de l'argent à long terme. Mais avant d'expliquer en quoi le nettoyage de la partie arrière du réfrigérateur est important, il est utile de comprendre brièvement comment fonctionne cet appareil.

Un réfrigérateur classique utilise un système de compression de vapeur pour refroidir l'air à l'intérieur de l'enceinte. Ce processus implique le déplacement de chaleur de l'intérieur du réfrigérateur vers l'extérieur, généralement à travers un condenseur à l'arrière de l'appareil. Le condenseur est chargé de dissiper la chaleur extraite de l'intérieur du réfrigérateur. Si cette partie est obstruée par de la poussière, de la saleté ou d'autres débris, elle peut avoir du mal à fonctionner correctement. En conséquence, le réfrigérateur doit travailler plus dur pour maintenir une température fraîche à l'intérieur, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

Comment nettoyer la partie arrière du réfrigérateur ? Videz votre réfrigérateur et débranchez-le pour éviter tout risque de choc électrique. Localisez le condensateur de votre appareil. Il se trouve généralement à l'arrière du réfrigérateur, derrière une grille ou un panneau. Vous devrez certainement déplacer l'appareil pour accéder à cette partie, mais aussi retirer la grille.

Ensuite, utilisez un aspirateur avec une brosse douce ou une brosse spécialement conçue pour nettoyer les appareils électroménagers. Passez doucement la brosse sur la bobine pour éliminer la poussière et les débris accumulés. Profitez-en pour nettoyer d'autres composants du réfrigérateur, tels que les grilles de ventilation et les joints de porte. Un réfrigérateur complètement propre fonctionne effectivement plus efficacement. Vous n'avez alors plus qu'à remettre en place et brancher à nouveau le réfrigérateur.