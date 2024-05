Ce piège à mouche facile à installer est très efficace, deux produits de cuisine suffisent

Quelques gouttes de ces deux produits permettent d'obtenir un piège à mouche très efficace.

Alors que le printemps a officiellement commencé, c'est aussi le retour des mouches à la maison. Attirées par la nourriture dans nos cuisines, elles adorent venir dans nos maisons dès que les fenêtres sont ouvertes. Leur bourdonnement dans les oreilles peut vraiment être agaçant, mais surtout, elles peuvent transmettre des bactéries telles que la Salmonella ou E.Coli.

Si la première chose à faire pour éviter d'attirer ces petites bêtes dans notre cuisine est de retirer de votre maison les aliments en décomposition tels que la viande, les fruits et les légumes qui attireront les parasites, il existe aussi un piège simple à fabriquer, autre que le rouleau de scotch qui pend ou que la bouteille en plastique, vraiment pas esthétiques.

Pour fabriquer ce piège, vous aurez simplement besoin de matériel et d'ingrédients présents dans votre cuisine : un verre ou un bol, du film plastique transparent, un élastique, un peu d'eau, du vinaigre de cidre et du liquide vaisselle, et c'est tout. Le vinaigre de cidre est un ingrédient naturel bien connu pour ses propriétés attractives pour les mouches. Son odeur acide et fruitée les attire irrésistiblement. Le liquide vaisselle, quant à lui, est utilisé pour rompre la tension superficielle de l'eau, ce qui empêche les mouches de flotter et les fait couler dans le piège.

© David Wood - stock.adobe.com

Pour utiliser cette méthode, mélangez environ un à deux centimètres de vinaigre de cidre avec quelques gouttes de liquide vaisselle et un peu d'eau dans un verre. Assurez-vous de ne pas remplir le récipient complètement, laissez suffisamment d'espace pour que les mouches puissent entrer. Mélangez doucement.

Couvrez le récipient avec du film plastique transparent et fixez-le à l'aide d'un élastique ou de ruban adhésif. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun espace par lequel les mouches pourraient s'échapper. Percez des petits trous sur le dessus pour que les mouches puissent entrer dans le piège.

Placez le piège dans les zones où vous avez remarqué une forte présence de mouches, comme près des poubelles, des éviers ou des fenêtres. Assurez-vous de mettre le piège loin des zones où vous préparez ou consommez de la nourriture, pour éviter toute contamination. Renouvelez régulièrement le contenu du piège, en remplaçant le vinaigre et le liquide vaisselle tous les quelques jours, ou dès que le piège devient saturé de mouches.