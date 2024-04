Les fourmis sont de retour, cette astuce facile et bon marché les empêchera de rentrer chez vous

Les fourmis arrivent dans nos maisons. Pour éviter qu'elles envahissent votre cuisine, mettez en place cette méthode simple dès que possible.

Les fourmis ont décidé d'envahir votre maison, votre cuisine et votre jardin ? C'est normal, elle se réveillent au printemps et partent à la recherche de nourriture. Des restes de repas dans un plat laissé dans l'évier, des miettes tombées par terre... Tant de choses peuvent les attirer chez vous. Et quand il s'agit de les éliminer, la tâche peut être vite usante puisqu'elles reviennent très souvent.

Pour les éloigner pour de bon, il est crucial de comprendre leur comportement. Les fourmis vivent en colonies organisées, avec une division claire du travail. Elles suivent des sentiers odorants laissés par d'autres fourmis pour trouver de la nourriture et communiquent entre elles en utilisant des phéromones. Lorsqu'une fourmi trouve une source de nourriture, elle retourne à la colonie et laisse derrière elle un chemin odorant menant à la nourriture. D'autres fourmis suivent alors ce chemin pour trouver la même source de nourriture. C'est ainsi que les fourmis forment des files indiennes se dirigeant vers et depuis la source de nourriture.

Une méthode de dissuasion consiste à tracer une ligne de craie pour empêcher les fourmis d'entrer. Mais cela fonctionne-t-il vraiment ? L'idée derrière l'utilisation de la craie pour dissuader les fourmis repose sur l'hypothèse que les fourmis ne peuvent pas traverser une ligne de craie, génée par cette barrière naturelle. Cela peut sembler étrange, mais si vous les observez-les, vous remarquerez que cette fine ligne les gêne considérablement.

© Dario Lo Presti - stock.adobe.com

Prenez une craie épaisse de préférence et tracez des lignes devant votre porte d'entrée et sur les rebords de vos fenêtres. Bref, partout par là où elles passent pour s'immiscer chez vous. Et voilà, en quelques secondes, vous avez créé un obstacle que les fourmis n'oseront pas franchir !

Malgré la popularité de cette technique partagée par de nombreux utilisateurs, il existe peu de preuves scientifiques pour étayer son efficacité. Les études sur le sujet sont rares. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de l'État de Caroline du Nord a examiné l'effet des lignes de craie sur le comportement des fourmis. Les résultats ont montré que les fourmis ont en effet évité de traverser les lignes de craie, mais pas toutes les espèces de fourmis. De plus, cet effet était temporaire, car les fourmis ont finalement trouvé des moyens de contourner la barrière en explorant de nouvelles voies.

Ces résultats suggèrent que bien que la craie puisse initialement décourager les fourmis, son efficacité peut être temporaire. Pensez donc bien à faire des lignes partout, et à les retracer régulièrement, et surtout, évitez de laisser traîner de la nourriture. Vous pouvez en plus utiliser d'autres répulsifs naturels comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou l'huile essentielle de menthe poivrée, autant de produits détestés par les fourmis.