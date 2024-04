Plus besoin de frotter, cette méthode simple va enfin vous aider à nettoyer votre four à micro-ondes

Cette astuce va vous changer la vie. Voici enfin comment nettoyer efficacement et rapidement votre four à micro-ondes sans devoir frotter.

Le four à micro-ondes est un indispensable pour beaucoup en cuisine. Il peut faire gagner du temps et sert à beaucoup de choses comme réchauffer des restes de la veille, décongeler des aliments, chauffer une soupe, et même nettoyer ses éponges. Mais son utilisation intensive peut parfois laisser des résidus alimentaires tenaces à l'intérieur. Bien souvent, on remet à plus tard cette tâche ménagère, et les résidus s'incrustent et deviennent alors vraiment difficiles à enlever. Le résultat : des vieilles traces de sauce tomate, des mauvaises odeurs, mais surtout la possibilité que des bactéries s'y développent.

S'il est possible de le nettoyer en frottant (fort) avec une éponge, il existe aussi une technique peu connue mais pourtant très efficace. Pour cela, il vous suffit de prendre un bol ou un verre et de l'eau du robinet. Commencez par prendre un verre et remplissez le à moitié d'eau. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes de jus de citron pour une action nettoyante supplémentaire et une odeur fraîche. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes de vinaigre blanc ou de liquide vaisselle. Tout dépend de ce que vous avez sous la main.

© Александр Поташев - stock.adobe.com

Placez le verre d'eau dans le four à micro-ondes et chauffez-le pendant environ 3 minutes à pleine puissance. L'objectif est de créer de la vapeur à l'intérieur du micro-ondes. Une fois le temps écoulé, laissez le verre d'eau à l'intérieur du micro-ondes pendant quelques minutes. Cela permettra à la vapeur de se répandre dans tout l'intérieur de l'appareil, ramollissant ainsi les résidus alimentaires séchés. Attention, n'ouvrez pas l'appareil et ne touchez surtout pas l'eau, vous vous bruleriez.

Après quelques minutes, retirez le verre d'eau avec précaution (il peut être chaud) et utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer l'intérieur du micro-ondes. Les résidus alimentaires devraient se détacher facilement grâce à l'action de la vapeur. Une fois que vous avez éliminé tous les résidus, utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer l'intérieur du micro-ondes et éliminer toute trace d'humidité. Pas besoin de frotter, les saletés s'en vont comme par magie.

Si des taches persistent, vous pouvez frotter doucement avec un mélange de bicarbonate de soude et d'eau pour un nettoyage plus en profondeur. La prochaine fois, n'attendez pas pour nettoyer votre four à micro-ondes. Car avouons le, c'est pas très ragoutant et surtout peu hygiénique de réchauffer un plat dans un micro-ondes rempli de projections d'aliments.