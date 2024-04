La méthode facile pour des joints de salle de bains éclatants – sans vinaigre blanc ni eau de Javel

Ces ingrédients sont magiques, ils redonnent de la blancheur à vos joints de salles de bains encrassés, sans devoir utiliser de produits nocifs comme de l'eau de Javel.

Les joints de carrelage de salle de bains, exposés quotidiennement à l'humidité et à la saleté, peuvent rapidement devenir sales et noircis en quelques semaines, donnant à votre espace une apparence peu attrayante. Qui a envie de prendre une douche dans une salle de bains avec des joints complètement noircis ? Si vous n'en prenez pas soin, l'humidité s'infiltrera dedans, et le shampoing et le gel douche vont s'accumuler dessus, entraînant l' apparition de moisissures désagréables et le noircissement des joints. C'est particulièrement le cas dans les douches.

Vous pouvez bien sûr utiliser de l'eau de Javel ou du vinaigre blanc pour nettoyer les joints. Ces produits sont très efficaces et permettent d'obtenir un bon résultat. Cependant, les deux sont corrosifs, donc même s'ils peuvent blanchir les taches, ils peuvent aussi faire plus de dégâts que de bien sur le long terme. Il existe une autre méthode simple et toute aussi efficace pour redonner de la blancheur à vos joints.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est de trois produits : du peroxyde d'hydrogène, du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle (optionnel) et d'une vieille brosse à dents. Le peroxyde d'hydrogène est un liquide polyvalent et incolore qui neutralise rapidement les bactéries et les germes. Il permet de blanchir les surfaces sans laisser de résidus toxiques comme l'eau de Javel, ce qui en fait un agent de nettoyage fiable.

Cette méthode est très simple. Versez une bonne dose de chaque ingrédient sur les joints de carrelage noircis de votre douche. Ne les mélangez pas avant de les appliquer. A l'aide d'une brosse spéciale joints, ou d'une vieille brosse à dents, frottez les produits afin de bien les répartir sur vos joints. Laissez ensuite les produits agir et mousser pendant 10 à 15 minutes afin qu'ils pénètrent bien dans la saleté. Il ne vous reste plus qu'à frotter avec la brosse et à rincer, directement avec le pommeau de douche.

Le peroxyde d'hydrogène mériterait d'être plus connu pour l'entretien de la maison. Vous pouvez en acheter une bouteille, vous l'utiliserez, c'est sûr ! Il peut servir pour nettoyer un miroir sans laisser de traces, enlever des taches tenaces de sang ou de transpiration, nettoyer le frigo, mais aussi désinfecter vos brosses à dents, laver des éponges qui commencent à sentir mauvais ou encore chasser les acariens du matelas. Un vrai produit à tout-faire !