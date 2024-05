Plus efficace que le savon noir, cette technique fait des miracles et redonne de l'éclat à votre mobilier de jardin

C'est le moment de ressortir votre mobilier de jardin. mais avant toute chose, place au nettoyage !

L'arrivée des beaux jours est souvent synonyme de première sortie du salon de jardin. Avant d'installer son mobilier de jardin, quelques précautions s'imposent. Si vous l'avez rangé un peu précipitamment avant l'hiver, il faudra penser à le nettoyer avant de pouvoir vous en servir. Avec votre mobilier est en bois, bien souvent, il est recommandé d'utiliser du savon noir. C'est effectivement un très bon nettoyant et détachant. Cerise sur le gâteau, c'est aussi un très bon répulsif à insecte. Un autre produit très efficace peut être mélangé à votre savon noir, souvent utilisé dans les astuces de grand-mère.

Pour plus d'efficacité, l'expert en produits d'entretien naturels Briochin conseille ainsi d'ajouter à votre savon noir un de ces deux produits : de l'huile de lin ou du bicarbonate de soude. Dans le premier cas, seules quelques gouttes suffisent. Mélangez dans une bassine du savon noir liquide, de l'eau et quelques gouttes d'huile de lin. Trempez une brosse à poils doux et frottez votre mobilier. Laissez sécher votre table et chaises en bois au soleil pour éviter la formation de taches d'humidité. L'avantage de l'huile de lin : elle va en plus nourrir le bois et lui redonner de l'éclat.

© fotomolka - stock.adobe.com

La deuxième solution d'expert consiste à réaliser un nettoyant multi-usage simple en mélangeant 2 cuillères à soupe de savon noir et 4 cuillères à café de bicarbonate de soude dans 1L d'eau chaude. Ce mélange est idéal si votre mobilier en bois est très sale. Comme précédemment, frottez ce mélange sur votre mobilier à l'aide d'une brosse à poils souple, et rincez abondamment avant de faire sécher au soleil.

Enfin, pour éviter que votre mobilier se salisse trop vite, les experts de Briochin nous ont également livré quelques conseils supplémentaires. En premier, mieux vaut le nettoyer régulièrement afin que les salissures ne s'incrustent pas et deviennent trop difficiles à retirer. Au quotidien, un chiffon humide ou un coup d'éponge suffiront. Ils permettront d'éliminer la poussière et faire en sorte qu'elle ne s'incruste pas.

Attention, mieux vaut tout de même bien veiller après le nettoyage à sécher complètement votre table après rinçage. Une humidité persistante pourrait l'endommager. C'est pourquoi il est également recommandé de ranger vos meubles dans un endroit frais, sec et bien protégé à la fin de la saison estivale. Si vous ne disposez pas d'un abri de jardin, garage ou endroit protégé des intempéries, optez pour une housse de protection et inclinez la table afin de limiter la présence d'eau stagnante. Toutes ces astuces permettront d'allonger la durée de vie de votre mobilier de jardin en bois.