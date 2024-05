Les plombiers ne jurent que par cette méthode - voici comment déboucher vos canalisations sans efforts

Enfin une méthode naturelle efficace pour déboucher une canalisation sans efforts et sans produits chimiques.

Quelle horreur d'avoir ses canalisations bouchées. Que ça soit l'évier, le lavabo ou la douche, cela peut vite devenir un vrai calvaire. Entre les résidus d'aliments et le gras dans l'évier, ou les cheveux, gels douche et shampoings dans la douche, cela peut entraîner de vilains blocages dans les cuisines et les salles de bains. L'eau ne s'écoule plus, ou vraiment très lentement, une odeur désagréable provient des canalisations....

Oubliez ces déboucheurs industriels bourrés de produits chimiques et qui coutent une fortune, et utilisez plutôt des cristaux de soude. Une méthode bien connue des plombiers qui fait des miracles... Les cristaux de soude, également connus sous le nom de carbonate de sodium, sont des cristaux blancs inodores et solubles dans l'eau. Ils sont dérivés de matières premières naturelles comme le sel et le calcaire, les rendant sûrs pour une utilisation domestique. Ils sont polyvalents et peuvent être utilisés pour différentes tâches ménagères, y compris le débouchage des canalisations.

Comment fonctionnent-ils ? L'action des cristaux de soude pour déboucher les canalisations repose sur leur capacité à dissoudre les graisses, les résidus alimentaires, le calcaire et autres dépôts qui obstruent les conduits. Lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau chaude, les cristaux de soude réagissent chimiquement avec les graisses et les huiles, les rendant très faciles à éliminer.

© mehaniq41 - stock.adobe.com

Pour utiliser les cristaux de soude, assurez-vous de porter des gants de protection pour éviter tout contact direct sur la peau, ils peuvent être très irritants. Certaines personnes conseillent de verser des cristaux de soude directement dans le tuyaux d'évacuation dès le matin, lorsque le tuyau est sec. Ensuite, de laisser reposer une demi-heure puis de rincer à l'eau bouillante.

D'autres personnes associent les cristaux de soude avec du vinaigre blanc. Mettez des cristaux de soude dans la canalisation bouchée, puis ajoutez au moins 1/2 litre de vinaigre blanc. Cela va produire une réaction chimique pendant un moment. Une fois la réaction terminée, versez de l'eau chaude pour rincer. Répétez si nécessaire.

Enfin, une dernière technique pour déboucher vos canalisations avec des cristaux de soude consiste à les diluer dans de l'eau chaude. Dans un récipient adapté, mélangez environ 200 à 250 grammes de cristaux de soude avec un litre d'eau chaude. Assurez-vous que les cristaux soient complètement dissous. Versez lentement la préparation dans la canalisation obstruée.

Laissez agir dans pendant au moins 30 minutes, voire toute une nuit pour les bouchons tenaces. Rincez abondamment la canalisation avec de l'eau chaude pour éliminer les résidus et les débris dissous. Voici un dernier conseil et une précaution à prendre : évitez d'utiliser les cristaux de soude après avoir utilisé un déboucheur commercial, car cela pourrait provoquer une réaction chimique dangereuse.