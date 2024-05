Ce produit élimine l'odeur d'urine dans les WC - c'est le meilleur et on l'a tous dans la salle de bains

Oubliez l'eau de Javel, ce produit est votre meilleur allié pour éliminer les odeurs d'urine tenaces de vos toilettes.

Le nettoyage de la salle de bains et des toilettes est fastidieux et peut prendre beaucoup de temps. Cette tâche ménagère en rebute plus d'un, en particulier lorsqu'il s'agit de nettoyer les WC. Entre le calcaire et les odeurs d'urine, il faut l'avouer, ce n'est pas toujours mission facile. Et pourtant, il existe un produit peu conventionnel que vous possédez déjà dans la salle de bain et qui peut faire des miracles contre les odeurs d'urine dans les toilettes.

L'odeur d'urine peut être très résistante. Si vous n'utilisez pas les bons produits, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. L'odeur doit être éliminée à la source, qui se trouve généralement autour de la cuvette des toilettes, sous les rebords ou sur le sol autour de la base des toilettes. Bien que l'eau de Javel soit connue pour éliminer les germes, ce n'est pas la meilleure solution pour éliminer les odeurs d'urine des WC.

Oubliez donc l'eau de Javel, on a trouvé un produit bien moins nocif qui fait parfaitement le travail. Il s'agit de la mousse à raser. Oui, vous avez bien lu ! La mousse à raser, ce produit couramment utilisé pour le rasage, peut en fait être un allié inattendu dans votre lutte contre les odeurs désagréables et les taches tenaces dans vos toilettes. Attention, ne prenez pas une mousse à raser en gel qui se transforme ensuite en mousse, optez plutôt pour une mousse bon marché classique.

© Celt Studio - stock.adobe.com

La mousse à raser contient des agents nettoyants et des agents antibactériens qui peuvent aider à dissoudre les résidus d'urine et à éliminer les bactéries responsables des mauvaises odeurs. De plus, sa texture épaisse et moussante permet de recouvrir facilement les surfaces des toilettes, ce qui en fait un outil idéal pour le nettoyage en profondeur.

Commencez par pulvériser généreusement de la mousse à raser sur toutes les surfaces de la cuvette des toilettes, y compris sous le rebord et autour du bord intérieur, mais aussi au sol, autour des WC. Assurez-vous de couvrir complètement les zones touchées par les taches d'urine. Laissez agir 20 à 30 minutes, voire plus.

​​​​​​Utilisez ensuite une brosse à récurer pour frotter vigoureusement toutes les surfaces de la cuvette des toilettes, et une éponge pour le sol. Concentrez-vous particulièrement sur les zones où les taches et les odeurs sont les plus prononcées. La combinaison de la mousse à raser et de la friction de la brosse aidera à éliminer efficacement les résidus d'urine et les dépôts tenaces. Ensuite, rincez bien et tirez la chasse d'eau. Pour finaliser le travail, vous pouvez ensuite frotter vos WC avec un chiffon microfibre et du vinaigre blanc.

Pour un nettoyage encore plus efficace, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé à la mousse à raser. L'huile essentielle d'arbre à thé est connue pour ses propriétés antibactériennes et désodorisantes.