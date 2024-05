Cette erreur de lessive est la raison pour laquelle vos serviettes sont rêches selon des experts

Voici la vraie raison qui explique que vos serviettes sont rêches. Bonne nouvelle, c'est très facile d'y remédier.

Quoi de mieux que de sortir de la douche et de s'envelopper dans une serviette toute douce ? Mais à force d'être lavées, elles deviennent trop souvent ternes, rêches et vraiment désagréables sur la peau. Avez-vous déjà remarqué que malgré vos efforts pour garder vos serviettes moelleuses, elles semblent devenir de plus en plus rêches au fil du temps ? Vous avez tenté l'assouplissant, mais rien y fait ?

Eh bien, selon des experts en nettoyage du linge, la cause pourrait justement bien se trouver dans votre utilisation de lessive et d'adoucissant. Même si vous pensez peut-être qu'ajouter de l'assouplissant quand vous lavez vos serviettes peut leur redonner leur éclat et leur douceur d'antan, cela pourrait avoir l'effet inverse. Censé rendre le linge plus doux et délicatement parfumé, l'assouplissant pourrait être ce qui aggrave encore la sensation rêche de vos serviettes.

© Towfiqu Barbhuiya - stock.adobe.com

Le principal coupable derrière cette transformation des serviettes est l'accumulation de résidus d'adoucissant. Lorsque vous utilisez de l'adoucissant régulièrement, de petits résidus de savon peuvent rester piégés dans les fibres des serviettes, créant une barrière qui peut rendre vos serviettes moins absorbantes et plus dures au toucher. Etant moins absorbantes, elles sont moins bien rincées... C'est un vrai cercle vicieux. Au fil du temps, vos serviettes deviennent vraiment raides et rêches, plutôt que douces et moelleuses comme vous le souhaiteriez.

La solution ? Réduire, voire éliminer complètement l'utilisation d'adoucissant lors du lavage des serviettes. En utilisant un peu moins de détergent que suggéré et en évitant l'assouplissant, le cycle de rinçage de votre machine permettra d'éliminer plus facilement les derniers résidus de savon.

Au lieu d'utiliser ce type de produit finalement peu efficace, vous pouvez opter pour des alternatives plus douces, telles que du vinaigre blanc ou des balles de séchage en laine. Le vinaigre blanc agit comme un assouplissant naturel, aidant à éliminer les résidus de lessive tout en adoucissant les fibres des serviettes. De plus, il n'y a pas de risque d'accumulation de résidus avec le vinaigre blanc, ce qui garantit que vos serviettes resteront douces et absorbantes. Pour cela, ajoutez une tasse de vinaigre blanc directement dans le tambour de la machine à laver juste avant de charger et démarrez le cycle avec votre lessive habituelle.