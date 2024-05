Les moustiques tigres sont de retour, cette odeur naturelle va les faire disparaître

Gare aux piqûre de moustique tigre ! Heureusement, ces petites bêtes détestent l'odeur de ce produit. Voici comment l'utiliser pour créer une barrière et les empêcher de venir chez vous.

Avec l'arrivée des beaux jours et des températures plus chaudes, le moustique tigre refait déjà surface en France. C'est une bien mauvaise nouvelle car il est connu pour sa capacité à transmettre des maladies graves comme la dengue, le chikungunya et le zika et se montre par ailleurs particulièrement agressif. Gare aux piqûres !

Il se distingue d'ailleurs des moustiques par ses rayures blanches et noires mais aussi par son agressivité. Il pique principalement le jour, rendant les promenades et les activités en plein air souvent désagréables. Vous l'avez certainement déjà croisé. Le moustique tigre est aujourd'hui présent presque partout en France et est implanté dans 78 départements. Pour lutter contre cette menace, il y a bien sûr les répulsifs chimiques, mais aussi des méthodes naturelles pour les éloigner de votre maison et même de votre jardin.

Avant toute chose, ne leur créez pas un environnement propice à leur développement. Evitez tout endroit avec de l'eau stagnante (comme les soucoupes des plantes) pour empêcher les moustiques tigres de pondre et proliférer dans votre jardin.

© RealityImages - stock.adobe.com

Ensuite, passez à l'action avec le vinaigre blanc. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. La première consiste à remplir un vaporisateur de vinaigre blanc pur et à en pulvériser sur les zones à protéger, telles que les encadrements de fenêtres, les portes et même les vêtements. Cette méthode créé une barrière olfactive que les moustiques tigres hésitent à franchir.

Pour une protection supplémentaire, vous pouvez imbiber des linges de vinaigre blanc et les disposer autour de vos espaces de vie extérieurs, comme les terrasses ou les balcons. Pensez aussi à vaporiser vos rideaux ou votre nappe lors de vos repas à l'extérieur. Cette technique est particulièrement utile pour des zones spécifiques où les moustiques tigres semblent plus présents. Vous êtes envahi de moustiques ? Pour une action encore plus puissante, placez des coupelles remplies de vinaigre blanc sur chaque rebord de fenêtre. La forte odeur du vinaigre devrait les dissuader de franchir la pas de votre porte et de passer par vos fenêtres.

L'odeur de vinaigre blanc vous dissuade d'en placer partout ? Pour ceux qui trouvent l'odeur du vinaigre trop forte, il est possible de le mélanger avec quelques gouttes d'huiles essentielles comme la lavande, le citron ou l'eucalyptus. Non seulement cela adoucit l'odeur, mais ces huiles essentielles ajoutent aussi leur propre effet répulsif.

Enfin, si l'odeur du vinaigre blanc est un bon répulsif anti moustique tigre, l'astuce ultime pour se prémunir des piqûres reste tout de même l'installation de moustiquaires sur vos fenêtres et le port de vêtements longs. Ils restent les moyens les plus efficaces de se protéger contre les piqûres de cette petite bête.