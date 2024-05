Cette astuce permet de garder les vêtements sans plis, sans utiliser de fer à repasser

Avoir des vêtements sans plis et ne pas utiliser de fer à repasser, c'est possible. On vous explique !

Bien qu'il s'agisse d'une tâche relativement facile, le repassage est détesté par beaucoup, pour la bonne raison que cela peut prendre beaucoup de temps, même avec un fer à repasser dernier cri ou une centrale vapeur. Si vous faites parti du grand nombre de personnes qui préfèrent porter des vêtements froissés plutôt que de repasser, nous avons une bonne nouvelle. Il est tout à fait possible d'avoir des tenues impeccables, sans plis et sans recourir à un fer à repasser avec ces quelques conseils de pro. Promis, c'est à la portée de tout le monde.

Tout d'abord, il est important de bien étendre votre linge quand vous le mettez à sécher. Idéalement, secouez vos chemises, tee-shirts et robes et faites-les sécher sur un cintre. Ensuite, rangez-les de préférence dans une penderie. Si vous devez les plier, utilisez la technique du roulage. Au lieu de plier vos vêtements, essayez de les rouler. Cette méthode est particulièrement utile pour les tissus légers comme le coton et les synthétiques. Rouler les vêtements réduit les chances de formation de plis par rapport au pliage traditionnel.

Parmi les conseils de pro, on retrouve aussi celui de prendre une douche chaude tout en suspendant vos vêtements froissés dans la salle de bain en même temps. La vapeur aidera à détendre les fibres et à lisser les plis. Une alternative à cette astuce est de faire bouillir de l'eau dans une bouilloire et de suspendre les vêtements au dessus de la vapeur, à environ 30cm.

© StockPhotoPro - stock.adobe.com

Vous pouvez aussi utiliser un spray défroissant maison. Il vous suffit de mélanger dans un spray de l'eau, un peu de vinaigre blanc ou d'adoucissant et de vaporiser légèrement vos vêtements avec le produit, puis de les tirer doucement pour enlever les plis.

Les vêtements tels que les chemises ou les robes peuvent être extrêmement froissés. Il est parfois difficile de ne pas passer par la case repassage. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez placer une feuille d'aluminium entre la planche à repasser et votre vêtement. Attention de vérifier que l'aluminium soit bien lisse, et le côté brillant orienté vers le haut pour une réflexion maximale de la chaleur. Quand vous passerez le fer sur votre vêtement, l'aluminium va amplifier la chaleur et réduire le nombre de passages nécessaires grâce à sa surface réfléchissante qui permet de repasser simultanément les deux côtés du tissu.

Enfin, un sèche-cheveux peut être utilisé pour enlever les petits plis. Humidifiez légèrement les zones froissées avec de l'eau ou votre spray défroissant, puis utilisez le sèche-cheveux à basse température pour sécher et défroisser les vêtements. Tirez doucement sur le tissu pendant que vous passez le sèche-cheveux pour des résultats optimaux.