Pourquoi utiliser le programme rapide de la machine à laver est en réalité une mauvaise idée

Utiliser le programme rapide du lave-linge n'est pas forcément une bonne idée. Et ce n'est pas qu'une question d'économies.

Les journées ne durent que 24h, et nous sommes tous à la recherche de moyens pour gagner quelques minutes ici et arriver à tout faire à la maison. Les travaux ménagers prennent chaque jour une grande partie de notre temps et c'est pourquoi utiliser le programme rapide du lave-linge peut sembler une bonne idée.

En effet, qui ne voudrait pas réduire le temps consacré à la lessive, surtout dans un quotidien chargé ? Cette pratique peut cependant avoir des conséquences néfastes pour vos vêtements, votre machine, votre portefeuille et l'environnement. En fonction de l'utilisation que vous en faites, ce n'est pas toujours une bonne option.

Le principal inconvénient du programme rapide est la qualité du lavage, il est peu efficace sur les vêtements très sales. Ces cycles raccourcis, souvent de 30 minutes, ne laissent pas suffisamment de temps à l'eau et au détergent pour pénétrer en profondeur dans les tissus. Cela signifie que les taches tenaces et la saleté incrustée ne sont pas correctement éliminées. De plus, le rinçage est souvent moins efficace, ce qui peut laisser des résidus de détergent sur vos vêtements, pouvant provoquer des irritations cutanées et des allergies.

Un autre problème majeur est l'usure prématurée des vêtements. Les cycles rapides peuvent être plus agressifs pour les vêtements, en utilisant des cycles d'essorage plus rapides et plus forts pour réduire le temps de séchage. Cela peut accélérer l'usure des vêtements, endommager les tissus et les détériorer plus rapidement. Ils ne sont pas du tout recommandés pour les vêtements délicats en tissus comme la soie, la laine ou la dentelle.

Si vous utilisez trop souvent ce programme, cela va user plus rapidement votre appareil. Les programmes courts ne sont pas l'option la plus durable, car le lave-linge fonctionne à une intensité plus élevée pour terminer le cycle en moins de temps. Ceux-ci seront plus énergétiques et useront l'appareil plus rapidement, réduisant ainsi sa durée de vie.

C'est aussi une mauvaise idée pour votre portefeuille, car ces programmes consomment souvent plus d'énergie. Même si la logique nous dit que plus le cycle est court, plus la consommation d'énergie est faible, ce n'est pas vrai, puisque la machine à laver doit laver, rincer et essorer tous les vêtements plus rapidement. Par conséquent, vous devez chauffer l'eau en moins de temps en utilisant la puissance maximale des résistances et son essorage sera plus rapide et plus puissant , vous utiliserez donc plus d'énergie.

Dans quel cas utiliser le cycle court ? Quand vos vêtements sont peu sales, cela peut être une solution. Prenez soin également de ne pas trop remplir le tambour. Le lavage rapide n'est efficace que pour de petites charges, sinon, l'eau et le détergent ne seront pas répartis uniformément sur les vêtements et ils ne seront pas bien lavés.