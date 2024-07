Cette astuce simple avec du papier toilette éloigne les moustiques pour de bon

Les moustiques sont de retour ! Avec cette astuce, ils ne viendront plus vous embêter la nuit.

L'été arrive et les premières chaleurs apparaissent. Si on apprécie cette saison pour les activités de plein air, aller à la piscine, se détendre dans le jardin, aller à la plage, mais aussi profiter les soirées en extérieur, elle est aussi synonyme d'un fléau bien connu : les moustiques. Ces insectes agaçants peuvent transformer une soirée agréable et la nuit en véritable cauchemar. Heureusement, il existe une astuce simple et efficace pour éloigner ces intrus indésirables, avec quelque chose que l'on a tous chez soi : du papier toilette.

A part en installant des moustiquaires, pas très esthétiques, couteuses, et souvent difficile à installer, il est presque impossible d'empêcher ces insectes volants de rentrer à la maison. C'est alors souvent la guerre au moment de se coucher pour se débarrasser de ces petites bêtes si on veut réussir à dormir. Voici une astuce simple : imbiber des morceaux de papier toilette avec des huiles essentielles, connues pour leurs propriétés répulsives contre les insectes. Certaines sont particulièrement efficaces contre les moustiques.

© Jerome Mettling - stock.adobe.com

Mais attention à bien choisir les huiles essentielles. Celles de citronnelle, d'eucalyptus, de lavande et de menthe poivrée sont parmi les plus efficaces contre les moustiques. Elles possèdent des composés volatiles que ces insectes détestent.

Prenez un rouleau de papier toilette et découpez quelques feuilles. Imbibez-les de quelques gouttes de l'huile essentielle choisie. Vous pouvez également mélanger plusieurs huiles pour une action combinée. Disposez ensuite les feuilles imbibées dans les zones où vous souhaitez éloigner les moustiques. Les endroits stratégiques incluent les fenêtres, les portes, les coins des pièces et même à proximité de votre lit. Les huiles essentielles s'évaporent avec le temps, il est donc nécessaire de renouveler l'opération tous les jours pour maintenir leur efficacité.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les moustiques sont extrêmement sensibles aux odeurs. Les composés présents dans les huiles essentielles interfèrent avec leur capacité à détecter le dioxyde de carbone et les acides lactiques, des éléments chimiques émis par les humains et qui attirent les moustiques. En perturbant leur système olfactif, les huiles essentielles les désorientent et les éloignent de la source de l'odeur.