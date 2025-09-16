Gardez les araignées hors de la maison grâce à cet ingrédient de cuisine que l'on a tous

Cet ingrédient que vous avez certainement déjà chez vous va agir comme une barrière naturelle.

On va bientôt pouvoir dire adieu à toutes les petites bêtes estivales, mais la fin de l'été est aussi synonyme de l'arrivée des araignées dans nos logements. Elles commencent à pénétrer dans les maisons à cette période de l'année car c'est le pic de leur saison de reproduction et elles sont plus susceptibles d'errer pour trouver d'autres araignées. Surtout, une fois que la température commence à baisser, les araignées entrent dans les maisons pour trouver un endroit chaud où s'abriter pendant l'hiver et chercher de la nourriture, car il y aura moins de proies à chasser à l'extérieur.

Bien que souvent inoffensives, ces arachnides suscitent fréquemment une peur instinctive. Leur présence dans nos maisons peut être source de stress, de cauchemars la nuit, en particulier pour ceux qui souffrent d'arachnophobie. Si vous ne voulez pas tomber nez à nez avec l'une d'elle, c'est le moment d'agir. Il existe une solution simple, économique, naturelle et efficace pour repousser les araignées, sans avoir recours à des produits chimiques : le citron.

© Christine Bird - stock.adobe.com

Le citron est un agrume que l'on trouve dans pratiquement toutes les cuisines. Connu pour ses propriétés nettoyantes et son parfum agréable, il possède également des vertus répulsives contre les insectes, mais aussi les araignées. Ces dernières sont particulièrement sensibles aux agrumes, en raison de leur forte teneur en acide citrique et de l'odeur qu'il dégage. Cette odeur, que nous trouvons souvent rafraîchissante, est en réalité désagréable pour les araignées.

L'acide citrique agit aussi comme un irritant pour ces créatures, les incitant à éviter les zones où il est présent. Vous pouvez utiliser le citron de différentes manières pour empêcher les petites (ou grosses) bêtes d'entrer :