Cette habitude pour sécher le linge l'hiver est une très mauvaise idée - et pas seulement pour la facture

Cette pratique courante pour faire sécher le linge plus vite en hiver est en fait une erreur. Cela peut même engendrer de nombreux problèmes.

En automne et en hiver, pas question de faire sécher le linge dehors. La meilleure solution : l'étendre à l'intérieur. Mais avec le froid et l'humidité, il peut mettre plusieurs jours à sécher. De nombreuses personnes ont alors recours à de nombreuses astuces pour faire sécher leur linge plus vite. Parmi elles, l'utilisation du sèche-linge, d'un déshumidificateur, ou encore d'un radiateur. Attention, certains experts mettent en gardent sur cette dernière pratique pour plusieurs raisons.

Faire sécher son linge sur les radiateurs est en effet courant en hiver, mais cette méthode cache des inconvénients qui vont bien au-delà de l'impact sur la facture d'énergie. En effet, faire sécher son linge sur un radiateur a des conséquences sur la santé, les vêtements, les radiateurs, et le logement.

La première conséquence est bien sûr la surconsommation énergétique. Poser des vêtements humides sur un radiateur réduit son efficacité. En effet, le linge agit comme une barrière, limitant la diffusion de la chaleur dans la pièce. Cela entraîne un fonctionnement plus intensif du radiateur pour maintenir la température souhaitée, augmentant ainsi la consommation d'énergie et, par conséquent, la facture d'électricité ou de gaz.

De plus, les radiateurs pourraient s'endommager. L'humidité des vêtements peut s'infiltrer dans le métal, favorisant la corrosion et la rouille. Au fil du temps, cela peut fragiliser votre radiateur et réduire sa durée de vie. Dans le cas des radiateurs électriques, l'humidité peut causer des pannes et même des courts-circuits.

© 123RF - liudmilachernetska

Le séchage de vêtements sur un radiateur peut aussi causer des odeurs désagréables. La chaleur stagnante n'est pas idéale pour un séchage uniforme et rapide ; elle peut entraîner une humidité résiduelle dans les fibres, surtout dans les textiles épais, favorisant ainsi le développement de mauvaises odeurs et de bactéries. De plus, exposer les tissus à une chaleur intense peut altérer leur qualité : les fibres se dégradent plus vite et certains vêtements risquent même de se déformer, de déteindre ou de se tacher.

Enfin, le plus gros risque est celui d'un incendie. Les vêtements laissés sur ou trop près des radiateurs chauds peuvent s'enflammer. Si vous laissez votre domicile sans surveillance ou si vous oubliez de retirer vos vêtements, cela peut être particulièrement inquiétant.

Cela peut sembler une solution facile, mais vous devriez vraiment essayer d'éviter de sécher vos vêtements sur les radiateurs si vous le pouvez. Voici quelques conseils pour mieux sécher votre linge en intérieur quand il fait froid. Placez votre étendoir à linge dans une pièce bien ventilée, idéalement à proximité d'une source de chaleur indirecte. Un déshumidificateur peut également aider à absorber l'humidité de l'air ambiant et accélérer le séchage sans surcharger l'atmosphère en vapeur d'eau. Pensez aussi a aérer la pièce pour éliminer l'humidité excédentaire et préserver un taux d'humidité raisonnable chez vous.