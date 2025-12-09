Ça bloque la moisissure : c'est la seule façon d'éviter les joints noirs dans la salle de bains - peu de gens y pensent

Prêt à dire adieu aux joints noircis dans la salle de bains ? Avec cette méthode, la solution est à portée de main.

La salle de bains est un lieu essentiel dans nos foyers, mais elle est aussi l'un des endroits les plus exposés à l'humidité. Entre douches chaudes et vapeur persistante, cette pièce devient rapidement le terrain idéal pour la moisissure, notamment sur les joints de carrelage et les joints en silicone qui ont tendance à noircir à une vitesse folle. Malgré les nombreux produits anti-moisissures disponibles, le problème persiste souvent et fini toujours par revenir. Pourtant, une solution simple et efficace existe, et elle est largement sous-estimée.

La moisissure est un champignon microscopique qui se développe dans les environnements humides et mal ventilés. Les joints, souvent en silicone ou en ciment, absorbent facilement l'eau et deviennent un refuge parfait pour ces intrus. Une fois installée, la moisissure n'est pas seulement inesthétique, elle peut également endommager les matériaux et nuire à la qualité de l'air dans votre maison, causant des problèmes de santé comme des allergies ou des irritations respiratoires.

Les solutions traditionnelles, comme les sprays nettoyants, l'utilisation d'eau de javel ou de vinaigre blanc, peuvent résoudre le problème temporairement. Mais elles ne s'attaquent pas à la racine du problème : l'excès d'humidité. Pour éviter que la moisissure ne s'installe, il faut prévenir plutôt que guérir. Une méthode simple qui change tout : essuyer les joints chaque jour.

© ReaLiia - stock.adobe.com

Cela peut sembler fastidieux, mais prendre à peine une minute après chaque douche pour essuyer les joints fait toute la différence et permet de gagner un temps fou à ne pas devoir éliminer les moisissures par la suite. En éliminant immédiatement l'humidité stagnante, vous privez la moisissure de son terrain de prolifération. Utilisez une raclette pour les surfaces vitrées et carrelées, puis un chiffon en microfibre pour sécher les joints et les recoins. En le faisant chaque jour, les effets sont vraiment durables.

Cette routine est vraiment simple à adopter. Installez vos outils à portée de main : accrochez une raclette et un chiffon près de votre douche pour simplifier le processus. Ensuite, il suffit d'adopter les gestes quotidiennement, et d'impliquer toute la famille. En partageant cette habitude avec tous les membres du foyer, seul le dernier à prendre sa douche essuie les joints. L'effort est ainsi réduit pour chacun.

Essuyer les joints n'est qu'un élément d'une stratégie plus large pour lutter contre l'humidité. Vous pouvez aussi inclure d'autres gestes dans votre routine pour limiter l'humidité. Ouvrez les fenêtres après chaque douche, évitez de laisser des serviettes mouillées dans la pièce, car elles contribuent à l'humidité ambiante, appliquez un traitement hydrofuge sur vos joints pour réduire leur porosité et les rendre plus résistants.