C'est le pire programme du lave-vaisselle : pourtant beaucoup l'utilisent encore et encore

C'est le programme du lave-vaisselle à éviter le plus possible.

Dans de nombreux foyers, il est presque devenu impossible de s'en passer. Conçu pour rincer, nettoyer et faire briller la vaisselle, il travaille à votre place. S'il fait gagner beaucoup de temps et permet de faire de belles économies, beaucoup de personnes utilisent pourtant encore très mal leur lave-vaisselle.

Rincer par réflexe la vaisselle avant de la mettre dans l'appareil est une erreur courante. Mais ce n'est pas la seule ! Parmi les multiples programmes disponibles sur cet appareil moderne, un en particulier se distingue par son inefficacité et ses effets négatifs, et paradoxalement, il est l'un des plus utilisés au quotidien.

Il s'agit du programme rapide. Il séduit avant tout par sa promesse : un lavage en un temps record. Idéal pour les soirées où la vaisselle doit être réutilisée rapidement, ce mode semble être un choix logique pour beaucoup. Il est presque devenu le mode par défaut utilisé le plus souvent. Pourtant, il ne devrait pas être utilisé quotidiennement pour plusieurs raisons.

Contrairement à un cycle classique, le programme rapide utilise souvent une température de lavage plus basse et un temps de trempage réduit. Résultat : les résidus tenaces, comme la graisse ou les aliments incrustés, ne sont pas correctement éliminés. Cela peut forcer à relancer un cycle ou à finir le travail à la main, annulant tout gain de temps initial.

Et ce n'est pas le seul inconvénient ! À première vue, il peut sembler plus écologique grâce à sa durée réduite. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Si certains lave-vaisselle modernes optimisent la consommation d'eau et d'énergie même en mode rapide, la majorité des appareils plus anciens utilisent davantage de ressources par minute pour compenser le temps raccourci. Certes il va vite, mais il consomme beaucoup plus d'énergie au début du cycle car il va chauffer l'eau très rapidement. Cette chauffe rapide fait vite grimper la facture.

Autre aspect souvent négligé, le programme rapide fait courir des risques à votre vaisselle et à l'appareil lui-même. Les cycles rapides peuvent ne pas être adaptés à certaines matières délicates ou à des salissures spécifiques. Par exemple, des verres peuvent rester ternis ou rayés, et les casseroles graisseuses peuvent ressortir presque inchangées. De plus, l'utilisation fréquente de ce programme peut accélérer l'usure de certaines pièces du lave-vaisselle, car elles sont conçues pour fonctionner de manière optimale sur des cycles plus longs et plus réguliers.

Pour tirer le meilleur parti de votre lave-vaisselle, mieux vaut donc opter au quotidien pour des programmes classiques ou éco. Le cycle éco, bien qu'il prenne plus de temps, fonctionne à des températures plus basses et optimise la consommation d'eau et d'énergie. Les cycles intensifs, quant à eux, sont parfaits pour les plats très encrassés, tandis que les cycles délicats protègent vos assiettes et verres fragiles.