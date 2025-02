Ce produit méconnu empêche les moisissures sur les joints - quelques gouttes suffisent

Cette astuce pas chère est vraiment efficace contre la moisissure sur les joints. Elle mériterait d'être plus connue.

S'il y a bien une tâche ménagère dont on se passerait bien, c'est celle de frotter les joints de la salle de bains pour éliminer la moisissure. Cette dernière s'installe en un rien de temps et est vraiment difficile à déloger. En plus d'être vraiment inesthétique, elle détériore les joints, réduit leur étanchéité, et est très nocive pour la santé. Si elle n'est pas traitée, elle peut provoquer des problèmes respiratoires plus ou moins graves (infections pulmonaires, asthme, toux), et être responsable d'allergies. Comment faire pour éviter qu'elle n'apparaissent ?

Si vous pouvez adopter quelques gestes quotidien comme passer la raclette sur le carrelage et un chiffon sur les joints après chaque douche, il existe aussi une astuce vraiment facile à mettre en place pour éviter les traces noires disgracieuses sur les joints. Et pour cela, vous n'avez besoin que de quelques gouttes d'un produit vraiment pas cher, de l'eau et éventuellement une peu de vinaigre blanc. Une petite bouteille du produit miracle suffit pour plusieurs mois d'utilisation, ce qui en fait une option économique sur le long terme.

© GRON777 - stock.adobe.com

Ce produit, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Encore trop méconnue du grand public, elle possède des propriétés antifongiques exceptionnelles qui en font un allié redoutable contre les moisissures. Naturelle et efficace, elle constitue une alternative écologique aux produits chimiques agressifs souvent utilisés pour nettoyer les joints de carrelage. Voici comment utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé pour éliminer la moisissure sur les joints, mais aussi en prévention, pour éviter qu'elle n'apparaisse.

Dans un flacon pulvérisateur, mélangez 200 ml d'eau tiède avec 10 à 15 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc pour renforcer l'action antimicrobienne. Vaporisez généreusement le mélange sur les zones touchées par la moisissure. Laissez agir pendant au moins une heure pour que l'huile pénètre et élimine les spores fongiques. Ensuite, utilisez une petite brosse pour frotter les joints et décoller les résidus de moisissure, puis rincez et essuyez avec un chiffon sec. Si nécessaire, répétez l'opération jusqu'à ce que les joints retrouvent leur éclat d'origine.

Vous pouvez aussi l'utiliser en entretien préventif pour éviter le retour ou l'apparition des moisissures. L'huile essentielle d'arbre à thé ne se contente pas de traiter les moisissures existantes, elle permet aussi de prévenir leur apparition. Pour un entretien régulier, ajoutez quelques gouttes de cette huile à votre produit ménager habituel ou à un spray d'eau et de vinaigre blanc. Vaporisez régulièrement les zones sujettes à l'humidité, comme les joints de douche, les rebords de fenêtres et les recoins peu ventilés.