Ce petit bouton caché va vous simplifier la vie - c'est la solution pour nettoyer la vitre du four facilement

La prochaine fois que votre vitre de four sera encrassée, pensez à ce petit bouton magique qui vous facilitera la tâche !

Si le four est un indispensable dans une cuisine, c'est aussi un des appareils électroménagers les plus sales de la maison. Il sert a cuisiner de bons petits plats comme du poulet rôti, des lasagnes, des pizzas, du poisson en papillote, des gâteaux... Il existe un possibilité infinie de recettes au four pour régaler toute la famille. Mais bien souvent, on laisse de côté son nettoyage, pour le faire seulement une fois par mois, voir tous les trois mois. Le problème ? Plus on attend, plus les traces sont difficiles à enlever !

Pourtant, le nettoyage du four est essentiel pour votre santé. Entre les bactéries et les aliments brûlés, remettre à plus tard cette tâche ménagère n'est pas une bonne idée. Si certains fours possèdent une fonction pyrolyse pour le nettoyage, pour d'autres appareils, il va falloir frotter. Et quand le moment de nettoyer la porte et les vitres du four arrive, les choses se compliquent.

Si vous avez déjà essayé de nettoyer la vitre de votre four, vous savez à quel point cela peut être une tâche fastidieuse. Les projections de graisse et les résidus alimentaires s'accumulent au fil du temps, formant une couche tenace qui semble impossible à ôter. Mais saviez-vous qu'un petit bouton caché sur votre four peut grandement vous faciliter la vie ?

C'est le secret bien gardé des fabricants de four. De nombreux modèles récents sont équipés d'un système permettant de retirer la vitre pour un nettoyage facilité et approfondi. Pourtant, peu d'utilisateurs en ont connaissance, car cette fonction est rarement mise en avant dans les notices d'utilisation. Ce petit bouton caché se situe généralement à la base de la porte du four, au niveau des charnières. En l'activant, vous pouvez retirer facilement et en toute sécurité la porte et la nettoyer.

Avant de tenter quoi que ce soit, consultez la notice de votre appareil pour identifier la présence de ce bouton ou système de démontage de la vitre. Ouvrez complètement la porte du four afin de faciliter l'accès aux fixations. Localisez le ou les boutons. Il peut s'agir d'un loquet, d'une vis ou d'un simple bouton poussoir situé près des charnières. Une fois le système déverrouillé, retirez doucement la porte pour l'extraire.

Sur certains appareils, vous n'aurez même pas à enlever toute la porte. Regardez en haut de la porte du four. Si vous voyez deux boutons, un de chaque côté, appuyez dessus. Vous allez pouvoir ôter le petit bord supérieur de la porte et faire glisser les vitres vers vous pour les nettoyer.

Ensuite, vous pouvez passer à l'étape nettoyage en utilisant un mélange de bicarbonate de soude et d'eau, ou encore du savon noir, du citron ou du vinaigre blanc. Ces produits sont très efficace pour dégraisser la vitre du four et obtenir un résultat impeccable. Une fois le nettoyage terminé et la vitre bien sèche, remettez-la en place en veillant à bien la verrouiller.