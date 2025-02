Oubliez le vinaigre blanc, ce produit est plus efficace pour éliminer les saletés dans la machine à laver

Moisissures, calcaire, dépôts... Voici une astuce de grand-mère pour nettoyer votre machine à laver sans effort.

Les machines à laver sont indispensables au quotidien. Si beaucoup de gens pensent que la machine à laver se nettoie toute seule en même temps que nos vêtements, cette croyance est totalement fausse. Au fil du temps, l'appareil accumule des dépôts de lessive, du calcaire, mais aussi des moisissures. Si vous n'en prenez pas soin régulièrement et laissez ces saletés s'incruster, cela va réduire non seulement l'efficacité du lavage, provoquer des odeurs désagréables, mais aussi réduire la durée de vie de votre lave-linge.

Alors ne remettez pas à plus tard l'entretien de votre lave-linge ! Si l'on conseille souvent d'utiliser du vinaigre blanc pour l'entretien du lave-linge, nombreuses sont les personnes qui n'osent pas de peur que leur linge prennent l'odeur. On vous rassure, ce n'est pas le cas. Mais dans le doute, sachez qu'il existe d'autres alternatives tout aussi efficaces, avec une odeur bien plus agréable.

Par exemple, cette astuce de grand-mère avec deux ingrédients courants nettoie les traces et moisissures du lave-linge facilement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez certainement déjà les produits dans vos placards de cuisine et de salle de bains ! Le premier ingrédient, c'est le citron. Avec son pouvoir dégraissant et détartrant, il en viendra à bout facilement des traces de calcaire et des résidus de lessive. Le deuxième est un produit plus inhabituel, mais qui revient souvent dans les astuces de nettoyage. Il s'agit du dentifrice. Il va ajouter un pouvoir nettoyant et l'action des deux ingrédients en même temps va en plus éliminer les mauvaises odeurs. A condition de respecter quelques étapes...

Comment faire ? Commencez par couper votre citron en deux. Ajoutez sur chaque moitié du citron votre dentifrice. Avec la première moitié du citron (conservez l'autre pour la deuxième étape), frottez l'intérieur du lave-linge, en insistant sur le joint. Pour l'intérieur du joint, là où c'est difficile d'accès, gardez la même moitié de citron, mais coupez-la en 4 pour faire des petits bouts qui pourront accéder aux parties plus étroites. Frottez de nouveau. Rincez finalement avec un chiffon mouillé d'eau tiède.

Ensuite, placez la seconde moitié de citron dans le tambour et lancez un cycle de lavage à 60 degrés pour éliminer les dernières saletés. Ce mélange simple va non seulement nettoyer votre machine à laver, mais lui donnera également un parfum frais. Si vous avez un lave-vaisselle, vous pouvez aussi essayer cette méthode encore plus simple avec des pastilles de lave-vaisselle. Placez deux tablettes de lave-vaisselle dans le tambour de votre machine à laver vide et lancez un programme à 60°C. Cela va éliminer sans frotter le calcaire et les dépôts.

Enfin, n'oubliez pas qu'un entretien régulier est essentiel. Il faut nettoyer votre machine à laver au moins une fois tous les six mois. Cela garantira que votre linge soit toujours propre et frais et que votre appareil fonctionne correctement.