Ce mélange élimine le calcaire tenace dans la salle de bains - deux ingrédients de cuisine suffisent

Ces deux produits combinés sont vraiment efficaces pour éliminer le calcaire sans effort. Presque tout le monde les a à la maison.

Le calcaire est l'un des problèmes les plus courants dans nos salles de bains. Il s'accumule partout, sur les robinets, les carreaux, les parois de douche, le lavabo, ou encore le pommeau de douche, laissant des traces blanchâtres peu esthétiques et difficiles à enlever. En plus d'être inesthétique, le calcaire peut abîmer vos équipements, réduire leur durée de vie, bloquer les robinets et réduire la pression de l'eau.

Si personne n'échappe au calcaire dans la salle de bains, c'est tout simplement car l'eau du robinet contient des minéraux, notamment du calcium et du magnésium. Lorsque l'eau s'évapore, ces minéraux se déposent sur les surfaces et forment des résidus calcaires. Plus l'eau est dure, plus ces dépôts sont importants et difficiles à nettoyer. Si rien n'est fait, ils peuvent s'incruster et vraiment endommager les installations sanitaires.

Plus vous attendez, plus le calcaire sera difficile à éliminer. Heureusement, il existe une solution naturelle, économique et efficace pour vous en débarrasser sans trop d'effort avec deux ingrédients que l'on trouve dans presque toutes les cuisines : le sel et le citron. Leur combinaison est redoutable contre le calcaire grâce à leurs propriétés chimiques naturelles. Le jus de citron contient de l'acide citrique, un agent naturel qui dissout le calcaire et laisse une surface brillante et propre. Le sel, quant à lui, agit comme un abrasif doux qui aide à déloger les dépôts sans rayer les surfaces.

Voici deux façons d'utiliser ces deux produits pour les transformer en un nettoyant efficace. La première méthode consiste à faire une pâte en mélangeant le jus d'un citron et du sel fin. Étalez la préparation sur les endroits où le calcaire s'est incrusté et laissez poser entre 15 minutes et 1h pour permettre à l'acide citrique de dissoudre le calcaire. Frottez si nécessaire, puis rincez abondamment à l'eau claire et essuyez avec un chiffon propre et sec.

L'autre technique est tout aussi simple. Coupez un citron en deux et saupoudrez l'une des moitiés avec du sel fin. Frottez directement la surface entartrée avec le citron salé, en insistant sur les zones les plus affectées. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis frottez légèrement, rincez et séchez.

Si cette méthode a fait ses preuves, il faut toutefois prendre quelques précautions. Évitez d'utiliser cette méthode sur des surfaces en marbre ou en pierre naturelle, car l'acide citrique contenu dans le citron peut les endommager. Si vous avez un doute, il est préférable de tester sur une petite zone avant une application générale.