Beaucoup utilisent ce programme du lave-linge - c'est pourtant le pire selon cette experte

Voici le programme de lavage à éviter. Il peut abîmer vos vêtements, votre machine, mais aussi augmenter votre facture.

Le lave-linge est un allié indispensable du quotidien, permettant de garder nos vêtements propres sans effort. Pourtant, selon certains experts, l'un des programmes les plus couramment utilisés est en fait le pire choix, tant pour votre linge que pour votre machine et votre facture d'électricité. Mais pourquoi faut-il éviter de l'utiliser au quotidien ?

Par souci d'économie de temps et d'énergie, de nombreux utilisateurs privilégient les cycles courts, souvent nommés "rapide" ou "express". En apparence, ces programmes semblent efficaces, mais selon Ying Cai, responsable produit et marketing chez TCL (spécialiste en électroménager), ce n'est pas le programme à privilégier au quotidien. "Le programme rapide est très populaire en raison de sa capacité à faire gagner du temps dans notre quotidien effréné. Cependant, beaucoup de gens se plaignent qu'il ne nettoie pas bien les vêtements et qu'il peut même les déformer" nous explique l'experte.

"En réalité, ce cycle convient uniquement aux petites charges de vêtements robustes et légèrement sales" poursuit-elle. Dans ce cas, il n'y a aucun problème pour opter pour ce programme. Il peut même vous faire gagner du temps, un avantage précieux quand on a un quotidien très chargé.

Par contre, Ying Cai nous déconseille vraiment de choisir le programme rapide "pour les tissus délicats, car la vitesse élevée d'essorage pourrait les endommager et les déformer." D'autre part, en utilisant ce programme, elle nous recommande "d'utiliser moins de détergent pour éviter les résidus de mousse, surtout pour les personnes allergiques".

Au-delà de l'impact sur le linge, l'utilisation fréquente du programme rapide peut aussi endommager le lave-linge. En raison de la vitesse élevée d'essorage et du temps réduit de lavage, les dépôts de lessive et de saleté peuvent s'accumuler dans le tambour et les conduits, favorisant ainsi la prolifération des bactéries et des moisissures. Il faut entretenir régulièrement votre appareil.

Aussi, "certains associent également le cycle rapide à une consommation d'énergie plus basse car il dure moins longtemps" nous informe Ying Cai. Mais ce n'est pas le cas. Il doit chauffer l'eau plus vite, donc consomme beaucoup d'électricité. "Bien que le programme Éco 40-60 prenne plus de temps, il ne consomme pas plus d'énergie. Il permet même d'économiser de l'électricité en chauffant l'eau plus lentement et à une température plus basse" poursuit l'experte.

Pour préserver à la fois votre linge et votre lave-linge, il est recommandé d'opter pour des cycles plus longs à température modérée (30 à 40°C). Ces programmes permettent à la lessive d'agir pleinement et assurent un rinçage efficace, limitant ainsi les résidus dans le tambour et les canalisations. Un lavage à 60°C peut-être nécessaire, notamment pour le linge de lit et les serviettes. Le programme éco quant à lui est conseillé si vous avez peu de temps, et si votre linge n'est pas très sale.