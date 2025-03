Cette tache est l'une des plus difficiles à enlever, mettez le vêtement au congélateur et elle partira toute seule

Inutile de paniquer face à cette tache difficile à éliminer. Cette astuce du congélateur est particulièrement efficace.

Certaines taches donnent du fil à retordre et nécessitent des astuces spécifiques pour être éliminées efficacement. Parmi elles, on retrouve les taches de sang, de fruit rouges, d'encre, de vin rouge, de graisse, ou encore d'herbe. Chacune de ces taches adhère aux fibres des tissus de manière tenace, rendant leur élimination complexe. Heureusement, des solutions adaptées existent pour chaque tache : le sel ou le vinaigre pour neutraliser le vin, l'eau froide pour le sang, ou encore le savon de Marseille pour dissoudre la graisse.

Une autre tache redoutée : celle de cire de bougie. Elle peut faire de gros dégâts lorsqu'elle se retrouve sur un vêtement ou un tissu comme une nappe. Cette matière, qui passe de l'état liquide à solide en quelques instants, s'infiltre dans les fibres et semble y adhérer de manière tenace. Si l'on tente de la gratter immédiatement, on risque d'abîmer le tissu sans réellement éliminer la tache.

© roblan - stock.adobe.com

Plutôt que d'essayer de frotter ou de laver immédiatement la tache, une astuce étonnamment efficace consiste à placer le vêtement taché de cire de bougie au congélateur. Voici comment procéder. Avant toute manipulation, il est préférable de laisser la cire durcir complètement pour éviter qu'elle ne s'étale davantage. Une fois la cire durcie, commencez par protéger le vêtement en le mettant dans un sac hermétique ou du papier aluminium. Cette étape permet d'éviter que l'humidité ou d'autres résidus ne viennent altérer le tissu.

Ensuite placez le vêtement au congélateur pendant quelques heures. Le froid va rigidifier encore plus la cire et la rendre cassante. Sortez le vêtement du congélateur et, à l'aide d'un couteau à bout rond ou d'une spatule, grattez doucement la cire qui devrait se détacher facilement. Faites bien attention à ne pas gratter la fibre du tissu. Si une légère trace grasse subsiste, appliquez un papier absorbant sur la zone concernée et passez un fer à repasser tiède par-dessus. La chaleur aidera à absorber les résidus restants. Enfin, si la cire a laissé une trace grasse, frottez-la avec un peu de liquide vaisselle et lavez votre vêtement au lave-linge, avec le programme habituel.

Si vous n'avez pas le temps d'attendre, utilisez des glaçons. Placez-les directement sur la tache et laissez agir quelques minutes. La glace fonctionnera de la même manière qu'un congélateur, mais localement. Après un certain temps, la cire passera d'une consistance liquide à une consistance solide et sera plus facile à enlever.

Cette technique fonctionne particulièrement bien sur les tissus robustes comme le coton, le lin ou le jean. Pour les tissus plus délicats comme la soie ou la laine, il est conseillé de tester la méthode sur une petite zone discrète avant d'appliquer le froid sur l'ensemble du vêtement.