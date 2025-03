"Votre frigo est plus sale que vous ne le pensez", une experte nous donne la bonne fréquence à laquelle il faut le laver

Ni tous les mois, ni tous les deux mois, le réfrigérateur doit être nettoyé bien plus souvent pour éviter les bactéries. mais tous les combien de temps ?

Le réfrigérateur est l'un des appareils électroménagers les plus utilisés au quotidien. Il conserve nos aliments frais et préserve leur qualité, mais s'il n'est pas entretenu régulièrement, il peut devenir un véritable nid à bactéries. Le simple fait d'ouvrir la porte régulièrement crée des changements de température et un courant d'air qui disperse les spores. "Votre frigo est plus sale que vous ne le pensez, car il stocke des aliments frais susceptibles de se détériorer rapidement", nous confie l'experte Ying Cai, responsable produit et marketing chez TCL.

Beaucoup de personnes pensent qu'un nettoyage mensuel ou même tous les deux mois suffit pour maintenir un frigo propre. Pourtant, cela est loin d'être suffisant. Pourquoi attendre un mois pour nettoyer son appareil ? Il suffit tout simplement de le nettoyer quand il est sale, par exemple si un produit à coulé dans le frigo, ou si les légumes commencent à flétrir. L'humidité contenue dans un réfrigérateur favorise la prolifération des bactéries, notamment la salmonelle et la listeria, qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Il est donc essentiel de bien entretenir le frigo.

© Budimir Jevtic - stock.adobe.com

Ying Cai nous recommande "un nettoyage simple hebdomadaire et un nettoyage en profondeur mensuel" pour éviter l'accumulation de germes et de moisissures. Son secret pour un frigo propre ? L'utilisation du vinaigre blanc, ou "dissoudre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans de l'eau". Mais attention, si nettoyer l'intérieur du frigo est vraiment important, "n'oubliez pas l'extérieur du réfrigérateur" nous explique l'experte.

Il faut aussi penser à nettoyer la porte, le joint de la porte, la poignée, le petit trou d'évacuation à l'intérieur du réfrigérateur, mais aussi toute la poussière autour de l'appareil pour favoriser la dissipation de la chaleur. En plus du nettoyage hebdomadaire et mensuel, il est recommandé de trier régulièrement les aliments pour éviter l'accumulation de produits périmés.

Comment garder un frigo propre et sain ? Commencez par vider complètement votre appareil. Retirez tous les aliments et jetez ceux qui sont périmés. Ensuite, commencez par nettoyer les surfaces. Utilisez un mélange d'eau tiède et de vinaigre blanc pour désinfecter les parois, les étagères, les bacs, mais aussi le petit trou d'évacuation d'eau situé au fond de l'appareil. N'oubliez pas les joints et les poignées. Ces zones accumulent facilement les bactéries.

Vous pouvez aussi utiliser le mélange eau chaude et vinaigre blanc. Pour des joints impeccables, nous vous conseillons d'utiliser une vieille brosse à dents. Essuyez avec un chiffon propre avant de remettre les aliments. Enfin, vérifiez la température : un frigo bien réglé (entre 0°C et 4°C) limite la prolifération bactérienne.