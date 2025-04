Cet objet que l'on a tous empêche la moisissure sur vos joints - et cela ne prend que 2 minutes

Grâce à cet objet déco, dites adieu aux traces de moisissures sur vos joints de carrelage.

La moisissure sur les joints de carrelage, presque personne n'y échappe, et elle peut nous mener la vie dure ! Vous avez beau les nettoyer, mais les traces noires reviennent toujours. Les joints de carrelage, qu'ils soient au sol ou sur les murs, sont poreux et absorbent l'humidité. Dans un environnement chaud et humide comme la salle de bain, cela crée un terrain propice au développement des champignons et des bactéries. Résultat : des joints qui deviennent noirs et inesthétiques, et un entretien souvent compliqué. Mais saviez vous qu'un simple objet de déco pouvait retarder l'apparition de la moisissure sur vos joints ?

Alors plutôt que de gaspiller votre énergie et de recourir à des produits chimiques agressifs testez cette astuce simple et naturelle pour protéger vos joints. Mais avant de vous dévoiler cette astuce, voici comment bien préparer vos joints en amont. Assurez-vous que les joints sont bien propres et secs. Un mélange de vinaigre blanc d'eau chaude peut être utilisé pour un nettoyage efficace. Vaporisez la préparation sur les joints moisis, laissez poser 30 minutes, et frottez avec une brosse à dents les joints noircis. Ensuite, laissez bien sécher. Si vos joints sont bien blancs, vous n'avez pas besoin de faire cette étape préalable du vinaigre blanc, passez directement à la suivante.

© 123RF - TEWPAI DECHPITAK

Ensuite, vous pouvez tester cette solution : la cire de bougie comme barrière protectrice. L'astuce est d'utiliser une bougie blanche en cire classique (sans colorant ni parfum de préférence) pour imperméabiliser les joints. Pensez à enlever la mèche de la bougie, l'application sera plus facile et plus uniforme. Pour commencer, frottez simplement une bougie blanche sur toute la longueur des joints en appuyant légèrement. La cire va se déposer et former une couche protectrice invisible qui empêche l'eau de s'infiltrer et limite ainsi la prolifération des moisissures. Lissez avec un chiffon sec pour uniformiser la couche de cire et éviter les résidus.

À quelle fréquence renouveler l'application ? Pour une efficacité optimale, il est conseillé de renouveler l'application de la cire tous les 2 à 3 mois, ou dès que vous remarquez que l'eau ne perle plus sur les joints. Grâce à cette astuce toute simple, vos joints restent propres plus longtemps, et vous évitez la corvée de nettoyage intensif. Essayez, vous serez surpris du résultat !

Une autre solution pour nettoyer les joints avant d'appliquer la cire est de préparer un mélange avec trois cuillères à soupe de bicarbonate avec une cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène. Appliquez la préparation sur les joints, frottez et laissez bien sécher. Une fois que les joints sont secs, vous pouvez passer à l'étape de l'application de la cire.