Un citron et quelques feuilles de laurier dans tous les coins : votre maison vous dira merci pendant tout le printemps

Un simple citron piqué de feuilles de laurier à placer dans chaque pièce.... Voici une recette de grand-mère efficace, économique et 100% naturelle !

Le printemps est là et avec lui, l'envie de grand ménage. Le retour des beaux jours rime effectivement souvent avec grand nettoyage. Si vous cherchez une alternative aux produits chimiques pour assainir l'air de votre intérieur, la nature a plus d'un tour dans son sac ! Et nos grand-mères le savaient bien...

Le laurier et le citron, deux ingrédients du quotidien, se révèlent être des alliés précieux. Combinés, leurs pouvoirs sont redoutables. Voici un mode d'emploi simplissime pour profiter de leurs bienfaits dans toute la maison. Choisissez tout d'abod un beau citron bio bien ferme et 4 à 5 feuilles de laurier fraîches. Lavez soigneusement le citron. Piquez ensuite les feuilles de laurier sur toute sa surface en les enfonçant aux trois-quarts. C'est prêt !

Disposez ensuite judicieusement vos citrons dans la maison, à raison d'un par pièce d'environ 15m2. Placez-les en hauteur, à l'abri de la lumière directe du soleil. Les endroits stratégiques sont les abords des fenêtres et des portes, les placards et penderies, la cuisine près des poubelles ou encore les toilettes. Retirez les feuilles fanées et renouvelez la préparation toutes les deux semaines. Attention tout de même aux enfants et aux animaux ! Pour éviter tout risque, mieux vaut les placer dans des endroits difficiles d'accès, par exemple en hauteur.

L'interaction du citron et du laurier produit alors un effet désodorisant puissant. Le parfum frais et acidulé du citron neutralise les mauvaises odeurs tandis que les composés aromatiques du laurier apportent une petite touche vivifiante à votre intérieur. Cette senteur naturelle et légère assainit l'atmosphère sans être entêtante.

Mais ce n'est pas tout ! Le laurier contient du cinéole et de l'eugénol, des substances répulsives pour certains nuisibles comme les moustiques ou les fourmis. L'acide citrique du citron renforce son efficacité. Fini les insectes qui s'invitent dans la maison aux premiers rayons de soleil ! Pour cela, vous pouvez aussi en placer près des fenêtres, des portes ou dans les placards... La raison est simple : ces petits diffuseurs rustiques montrent aussi leur efficacité contre les mites, en protégeant vos vêtements dans les armoires. Oui, nos grands-mères avaient vraiment tout compris pour commencer le printemps du meilleur pied.